Talonvaltaajat valtasivat hotellin Teneriffalla – jatkuva poliisivalvonta käynnissä

Kanariansaarilla Teneriffalla sijaitseva Callao Sport-hotelli joutui talonvaltaajien hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoo Canarian Weekly.

Kyseinen hotelli sijaitsee Teneriffan Adeje-kaupungissa saaren lounaisrannikolla.

Paikallinen turvallisuuslautakunta on joutunut pitämään hätäkokouksen tapauksen johdosta. Talonvaltauksen lisäksi hotellia ovat varjostaneet lukuisat varkaudet, tuhopolttoyritykset ja tappelut. Paikallisten viranomaisten tekemän tarkastuksen mukaan hotellilla asuu laittomasti ainakin 24 lasta ja kolme raskaana olevaa naista.

Poliisi on hälytetty pelkästään tämän vuoden aikana hotellille yli 160 kertaa. Tilanne on kehittynyt niin pahaksi, että hotellille on asetettu ympärivuorokautinen poliisivalvonta. Nyt hotellin omistajat ja paikallisviranomaiset yrittävät keksiä keinoja tilanteen rauhoittamiseksi.

Callao Sportissa ei tällä hetkellä ole hotellitoimintaa. Hotellin kerrotaan olleen suljettuna vuodesta 2020 lähtien.

Kyseinen Callao Sport ei ole ainoa hotelli, joka on joutunut talonvaltauksen kohteeksi. Paikallinen poliisi on löytänyt yhteensä 200 laitonta asuntoa Adejelta. Osaa näistä on vuokrattu jopa turisteille erilaisten verkon välityssivustojen kautta.

Talonvaltausten taustalla on Kanariansaarten paheneva asuntopula. Tilanne johtuu osittain turismista, sillä hotellien lisäksi tavallisia asuntoja vuokrataan kasvavissa määrin turistien loma-asunnoiksi. Tilanne aiheuttaa paikallisille ongelmia siksi, että turistit ovat usein valmiit maksamaan asunnoista korkeampaa vuokraa. Samalla saaren asuntotuotanto ei vastaa paikallisten asukkaiden asuntotarvetta.

Turistialueilla ongelmia ovat paikallisten viranomaisten mukaan aiheuttaneet myös luvattomat taksit ja katumyynti.

LUE MYÖS:

Kanariansaarille julistettiin hälytystila

Matkustatko Kanariansaarille? Muista nämä tuontirajoitukset