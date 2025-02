Matkustatko Kanariansaarille? Muista nämä tuontirajoitukset

Kanariansaarilla lomailevien kannattaa tutustua tuontirajoituksiin ennen kotiinpaluuta, Tulli muistuttaa.

Monissa tavaroissa on rajoituksia, miten paljon tai millä ehdoilla matkailija voi tuoda niitä mukanaan ulkomailta Suomeen. Lisäksi on tavaroita, joita ei voi tuoda ollenkaan. Rajoituksia on esimerkiksi seuraavissa tavaroissa: alkoholi, tupakka, nuuska, lääkkeet, kasvit ja elintarvikkeet sekä lemmikit.

– Matkatuomisten ja tuliaisten rajoitukset vaihtelevat pääsääntöisesti sen mukaan, tuleeko Suomeen EU:n ulkopuolelta vai EU:n sisältä. Löytyy kuitenkin aina poikkeuksia, kuten nyt esimerkiksi Kanariansaaret. Matkailijan kannattaakin aina tarkistaa etukäteen, mitä ja kuinka paljon matkakohteesta voi kotiin tuomisia tuoda. Lisäksi on hyvä huomioida, että tuliaistuonnin säännöt muuttuvat, jos matkailija ei tuo ostamaansa tavaraa itse Suomeen vaan tavaran tuo jokin kuljetusyritys, vinkkaa tulliylitarkastaja Niina Taimela tiedotteessa.

Kanariansaaret kuuluvat EU:hun, mutta eivät EU:n veroalueeseen. Alkoholia voi tuoda Suomeen Kanariansaarilta ilman veroja omaan käyttöön saman verran kuin EU:n ulkopuolelta, eli 16 litraa olutta ja neljä litraa hiilihapotonta viiniä sekä lisäksi yhden litran väkeviä alkoholijuomia (yli 22 prosenttia) tai kaksi litraa muita alkoholijuomia (alle 22 prosenttia). Myös tupakkatuotteiden rajoitukset vastaavat EU:n ulkopuolisia maita. Tarkat määrät voi tarkistaa esimerkiksi Tullin verkkosivuilta.

Kasvinterveyslainsäädännössä Kanariansaaret on EU:n ulkopuolinen alue. Matkailija ei voi siis tuoda Kanariansaarilta Suomeen tuoreita hedelmiä, vihanneksia tai muita kasveja ilman kasvinterveystodistusta. Poikkeuksena tästä ovat ananas, taateli, kookos, durio ja banaani. Eläinperäisiä elintarvikkeita, eli liha- ja maitotuotteita, voi sen sijaan Kanariansaarilta tuoda Suomeen.

Lääkkeitä Kanariansaarilta voi tuoda Suomeen omaan käyttöön enintään vuoden käyttöä vastaavan määrän. Jos tuo reseptilääkkeitä, täytyy mukana olla resepti.

Jos Suomeen saapuu lentäen EU:n veroalueen ulkopuolelta, kuten Kanariansaarilta, saa ostoksia tuoda verotta mukanaan enintään 430 euron arvosta. Jos arvoraja ylittyy, valitaan lentokentällä tullissa punainen kaista. Tämä arvoraja ei koske esimerkiksi alkoholia ja tupakkaa, joiden verottomaan tuontiin on omat määrälliset rajoitukset. Lisäksi tupakkatuotteiden tuontia koskevat tupakkalain rajoitukset ja alkoholia alkoholilain rajoitukset.

Eri mailla voi olla erilaisia rajoituksia siitä, mitä tavaroita maahan saa tuoda. Kun matkalle lähtee, täytyy matkakohteen rajoitukset selvittää etukäteen kohdemaan viranomaisilta.