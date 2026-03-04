Talon viereen kasattu lumi voi aiheuttaa kalliin vahingon

Sulamisvedet voivat aiheuttaa omakotitaloille ja mökeille kalliita vahinkoja keväällä, muistuttaa POP Vakuutus.

Kun lumi alkaa sulaa nopeasti, vesi voi päätyä rakennusten rakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Erityistä huomiota vaativat talon seinustan läheisyyteen kolatut lumimassat. Jos sokkeli ja alapohja sijaitsevat lähellä maanpintaa tai salaojien toimivuudesta ei ole varmuutta, lumi kannattaa vakuutusyhtiön mukaan siirtää usean metrin päähän rakennuksesta. Näin sulamisvesi ei pääse valumaan rakenteisiin.

Myös pihakaivojen toiminta kannattaa varmistaa. Talven aikana jää ja lumi voivat rikkoa kaivoja tai tukkia ne kokonaan, jolloin omakotitalot ja mökit ovat alttiita vahingoille.

– Toimimaton sadevesijärjestelmä lisää riskiä, että vesi pääsee talon rakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Tarkastamalla ja huoltamalla rännit ja sadevesikaivot keväällä varmistetaan, että ne toimivat kunnolla myös tulevien sateiden aikana, POP Vakuutuksen palvelujohtaja Tommi Lehmusvirta muistuttaa tiedotteessa.

Katon kunto kannattaa tarkastaa

Pop Vakuutus kertoo, että kevät on vesikattovuotojen kannalta vilkkainta aikaa. Talven aikana katolle kertynyt lumi ja jää rasittavat rakenteita. Lisäksi lämpötilojen vaihtelu plussan ja pakkasen välillä voi pahentaa pieniä vaurioita, jos vesi pääsee rakenteisiin ja jäätyy uudelleen. Kevätsateet paljastavat usein nämä heikot kohdat.

Siksi katon kunto kannattaa vakuutusyhtiön mukaan tarkistaa heti, kun lumi ja jää ovat sulaneet riittävästi. Erityisesti läpivientien, kiinnikkeiden ja rännien kunto vaatii huomiota.

Vapaa-ajan asunnoilla kevät tuo esiin toisenlaisen riskin. Talven aikana on voinut syntyä vesivahinko, jos veden pääsulku on jäänyt auki.

– Mökille kannattaa tehdä tarkastuskäynti hyvissä ajoin tai pyytää joku muu varmistamaan tilanteen, jos itse ei pääse paikalle, Lehmusvirta vinkkaa.