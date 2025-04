Tällaista on elämä leirillä, jossa ukrainalaisista lapsista yritetään tehdä venäläisiä

Venäjä yrittää ”uudelleenkouluttaa” kaappaamistaan ukrainalaislapsista venäläisiä, kertoo RFE/RL.

Sodan alkamisen jälkeen Venäjä on kaapannut miehittämiltään ukrainalaisalueilta lähes 20 000 lasta. Osa heistä on sijoitettu venäläisiin sijaisperheisiin, osa taas orpokoteihin. Osa on kuitenkin lähetetty uudelleenkoulutusleirille, jossa ukrainalaisuus yritetään muovata lapsista pois.

Yalen Humanitarian Research Labin mukaan tällaisia laitoksia on yhteensä 57 kappaletta. Niistä 13 on Valko-Venäjällä ja 43 Venäjällä tai sen miehittämillä alueilla. Yksi sijaitsee miehitetyllä Krimillä Jevpatoriassa.

Lokakuussa 2022 sinne päätyi tuolloin 16-vuotias Vladyslav Rudenko Hersonista.

Koettelemus alkoi, kun ryhmä venäläissotilaita saapui Rudenkon kotiin. Hänelle kerrottiin, että hänet evakuoidaan, ja aikaa tavaroiden pakkaamiseen on 30 minuuttia.

Rudenko kuljetettiin sotilassaattueen saattelemana Krimille satojen ukrainalaislasten ja -nuorten tavoin. Perillä Rudenkoa odotti kylpylä, jonka venäläiset olivat muuttaneet uudelleenkoulutuskeskukseksi.

– Meitä käskettiin hankkiutumaan eroon kaikesta ukrainalaisesta, […] tai tulisi ongelmia, Rudenko kertoo.

Rudenko vietti leirillä yhteensä yhdeksän kuukautta. Ohjelmaan kuului muun muassa sotilaskoulutusta sekä oppitunteja venäjän kielestä, kulttuurista ja ”isänmaallisesta ideologiasta”.

Päivä alkoi Venäjän lipun nostamisella salkoon sekä kansallislaulun laulamisella.

– Aamiaisen jälkeen meillä oli oppitunti siitä, mitä Venäjällä oli edellispäivänä tapahtunut. Sitten meidät vietiin elokuvateatteriin katsomaan venäläisiä elokuvia, Rudenko jatkaa.

Ukrainalaislapset puettiin sotilasunivormuihin, joita koristi venäläisnationalistien käyttämä mustaoranssi Pyhän Yrjön nauha. Ne päällä lapset joutuivat seisomaan vartioissa.

– Se oli raaka noidankehä, jossa mikään ei ikinä muuttunut. Se oli iso, venäläismielinen kone, ja olot olivat vaikeat, Rudenko tiivistää.

Lopulta ukrainalainen kansalaisjärjestö Save Ukraine onnistui pelastamaan Rudenkon leiriltä. Rudenkon kokema aivopesu on järjestön perustajan ja Ukrainan nykyisen lapsiasiainvaltuutetun Mykola Kuleban mukaan osa Venjään harjoittamaa kulttuurillista kansanmurhaa.

Kuleban mukaan tällaisen uudelleenkoulutuksen juuret ovat historiassa.

– Tämä oli tekniikka, jota Venäjän keisarikunta käytti assimiloidakseen nopeasti valloittamiensa alueiden väestön, tehdääkseen heistä kuuliaisia, Kuleba kertoo.

– Pääasia on siirtää [lapset] muualle ja aloittaa uudelleenkoulutus.

Kuleba sanookin Kremlin haluavan tehdä miehitettyjen alueiden ukrainalaislapsista mahdollisimman nopeasti uskollisia Vladimir Putinille.

Tähän mennessä Save Ukraine on onnistunut pelastamaan Venäjältä 610 kaapattua ukrainalaislasta. Yhteensä lapsia on palautettu 1300. Se kuitenkin tarkoittaa, että tuhannet lapset ovat edelleen Venäjällä, yli kolme vuotta sodan alkamisen jälkeen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onkin todennut, ettei sota ole oikeasti päättynyt, ennen kuin viimeinen ukrainalaislapsi on saatu kotiin.