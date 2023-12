Tällaista on Avdijivkan lihamyllyssä: Sadasta miehestä oli ensimmäisen päivän jälkeen jäljellä 35

Itä-Ukrainan Avdijivkan verisissä taisteluissa ukrainalaisten vangeiksi jääneet venäläissotilaat vahvistavat tietoja Venäjän rajuista tappioista.

Wall Street Journal on haastatellut sotavankeja tästä löytyvässä jutussa. WSJ:n mukaan sotilaat antoivat haastattelut vapaasta tahdostaan ja heidän henkilöllisyytensä on vahvistettu.

Tarinat ovat karua kuultavaa ja tukevat ukrainalaisten kertomaa Avdijivkan lihamyllystä.

Esimerkiksi ”Pavelin” nimellä esiintyvä venäläissotilas kertoo joutuneensa sotaan loppuvuoden 2022 liikekannallepanossa. Koulutus koostui hänen mukaansa lähinnä rynnäköinnistä pellon yli.

Pavel vietti Ukrainassa alkuun kuukausia kaukana etulinjan kovimmista taisteluista. Tämän vuoden syksyllä kaikki kuitenkin muuttui. Pavelin yksikkö siirrettiin Avdijivkaan ja miehille kerrottiin, että he ovat nyt ”rynnäkköjoukkoja”.

Pavel sai tovereineen tehtäväkseen vallata ukrainalaisten asemat kaupungin pohjoispuolella sijaitsevan rautatien luota. Sotilaan mukaan Ukrainan tykistö tuhosi ison osan joukon ajoneuvoista jo matkalla. Asemat vallattiin, mutta tappiot olivat järkyttäviä.

– Kapteeni ilmoitti meidän suorittaneen tehtävämme – mutta miten näin voi sanoa, jos sadasta miehestä vain 35 tulee takaisin, Pavel tilittää.

– Ja tässä oli kyse vain yhdestä päivästä, hän jatkaa.

Pavelin mukaan tappiot johtuvat Venäjän sotataktiikasta. Venäläiskomentajien on kerrottu määräävän kehnosti koulutettuja miehiään niin sanottuihin ”lihahyökkäyksiin”. Niissä joukot yksinkertaisesti hyökkäävät suoraan ukrainalaisten asemia päin.

Ukraina on raportoinut viime aikoina Venäjälle korkeampia tappioita kuin vielä kertaakaan sodan aikana. Ukrainalaisten lukujen perusteella Venäjä on menettänyt marraskuussa keskimäärin lähes tuhat sotilasta päivässä. Muun muassa Britannian sotilastiedustelu on kertonut pitävänsä lukuja uskottavina.

Iso osa menetyksistä on tiettävästi tullut juuri Avdijivkassa. Venäjän on kerrottu koonneen sinne jopa 40 000 sotilasta. Venäjä on myös onnistunut valtaamaan alueella alaa tappioista huolimatta.

Virallinen Venäjä on pysynyt hiljaa menetyksistä.

– Minä olen kuitenkin nähnyt ne omin silmin, Pavel toteaa.

Toinen WSJ:n haastattelema venäläissotilas kuvaa joukkojen taistelutahtoa kehnoksi. Miehiä turhaan uhraavan taistelutavan lisäksi tämän takana on ”Andrein” mukaan se, että Venäjä lähettää haavoittuneita sotilaita kylmästi takaisin rintamalle.

Komentajilla ei hänen mukaansa ole liikkumavaraa. Ohjeet tulevat Moskovasta.

– Jos et noudata käskyjä, joudut vankilaan tai saat kuulan kalloosi, Andrei sanoo.

Pankissa siviilissä työskennellyt sotilas värväytyi armeijaan vapaaehtoisena. Hänellä on sydänsairaus, jonka varjolla hän ajatteli pääsevänsä reserviyksikköön. Pian Andrei oli kuitenkin Avdijivkassa.

Siellä hänen miehistönkuljetusvaununsa ajoi miinaan. Puolet yhdentoista miehen ryhmästä sai surmansa. Haavoittunut Andrei sai toipua vain kolme viikkoa. Sitten hänet lähetettiin takaisin Avdijivkan etulinjaan. Siellä Andrei joutui tykistökeskitykseen, joka surmasi hänen tovereitaan. Miehet käskettiin vetäytymään ja Andrei päätyi ukrainalaisten vangiksi.

– Eksyin. Sitten näin kaksi sotilasta ja pyysin heiltä vettä. He olivatkin ukrainalaisia.

