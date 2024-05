Satelliittikuvat näyttävät laajat tuhot Venäjän lentotukikohdassa

Ukraina tuorein isku Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla sijaitsevaan Belbekin lentotukikohtaan näyttää aiheuttaneen laajoja tuhoja.

War Zone -verkkosivusto kertoo satelliittikuviin sekä avoimiin lähteisiin perustuvassa arviossaan, että tuoreimmassa iskussa tuhoutui ainakin kaksi Mig-31 -hävittäjää.

Myös tukikohdassa sijaitseva rakennus joko vaurioitui tai tuhoutui. Rakennuksessa säilytettiin arvion mukaan ammuksia tai polttoainetta.

Lisäksi myös osia tukikohtaa suojanneesta ilmatorjuntajärjestelmästä tuhoutui iskussa.

Sivuston mukaan iskujen kohteena olleessa tukikohdassa on usein havaittu MiG-31 Foxhound -hävittäjiä.

Venäjän hyökkäystä seuraava Noel Reports -sivusto jakoi viestipalvelu X:ssä satelliittikuvat, joissa näkyy tukikohta ennen iskua ja iskun jälkeen. Myös Radio Free Europen tutkiva toimittaja Mark Krutov julkaisi X:ssä satelliittikuvia vertailevan videon.

Kuvavertailut ovat nähtävissä artikkelin lopussa.

Ukraina on iskenyt viime päivien aikana kahdesti Belbekin tukikohtaan. Ensimmäisessä iskussa tuhoutui ainakin yksi Mig-31 -hävittäjä ja vahinkoja kärsi kolme Su-27 -konetta.

War Zone -sivuston mukaan käytettävissä olevien satelliittikuvien perusteella on vaikea arvioida tuhojen tarkkaa laajuutta. Todellisuudessa iskun aiheuttamat vauriot saattavat olla huomattavasti arvioitua suurempia.

Alueelta otetun kuvamateriaalin perusteella War Zone arvioi, että iskuissa käytettiin Yhdysvaltojen lahjoittamia taktisia ATACMS -ohjuksia.

ATACMS-ohjukset ovat sivuston mukaan tehokkaita lentotukikohtiin ja muihin laajoihin, kevyesti panssaroituihin kohteisiin iskemisessä.

Aftermath of the 2 Ukrainian strikes on Belbek airfield over 2 consecutive nights, as seen in a HR satellite image by @planet from May 16. At least several MiG-31s appear to be destroyed + a fuel depot (according to Wikimapia). Another scorch mark is visible at 44.6857, 33.5590. pic.twitter.com/eTrMjIdI5N

— Mark Krutov (@kromark) May 16, 2024