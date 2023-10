Venäjä hyökkää järkyttävillä tappioilla – ”Valeri Gerasimov iski jälleen”

Venäjän mittavat hyökkäysoperaatiot Ukrainan Avdijivkassa ovat johtaneet valtaviin tappioihin. Venäjän asevoimiin erikoistuneen Carnegie Russia Eurasia Centerin vanhemman tutkija Dara Massicotin mukaan kalliin hyökkäyksen takana on Venäjän joukkoja Ukrainassa komentava asevoimien yleisesikuntapäällikkö, kenraali Valeri Gerasimov.

Yhdysvaltain puolustusministeriössä ja arvostetussa RAND Corporation -ajatushautomossa Venäjä-asiantuntijana aiemmin työskennellyt Massicot arvioi Avdijivkan tilannetta ja Venäjän sodanjohdon toimintaa X:n ketjussaan.

– Gerasimov iskee jälleen, mutta tällä kertaa kukaan ei sano vastaan hänen huonoihin ideoihinsa (ainakaan toistaiseksi), Massicot toteaa.

Ukrainalaisten puolustajien on kuvattu olevan alueella lujilla. Venäläiset eivät kuitenkaan ole tiettävästi ainakaan vielä saavuttaneet merkittäviä voittoja kovista panostuksista huolimatta.

Ukrainan toimintaa on kuitenkin myös arvosteltu.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin entinen neuvonantaja Oleksii Arestovitsh haukkui suositussa YouTube-ohjelmassaan ukrainalaisten strategian. Hänen mukaansa vaarana on, että Avdijivkan puolustamiseen syydetään liikaa joukkoja ja kalustoja.

– Emme valmistele vahvoja puolustuksia. Vihollinen keskittää joukot tietylle suunnalle ja aloittaa hyökkäyksen. Sitten iloitsemme vihollisen tappioista ja alamme siirtää alueelle lisää joukkoja, turvotamme asiaa mediassa, teemme kaupungista vastarinnan symbolin ja sitten pidämme asemistamme kiinni, vaikka siitä on tullut sotilaallisesti kannattamatonta – roikumme kiinni symbolisessa kaupungissa asevoimien sankaruudella, verellä ja hengillä, Arestovitsh ryöpytti.

Hän vertasi tilannetta taisteluun Bahmutista. Ukrainan halua pitää kiinni alueesta hinnalla millä hyvänsä on arvosteltu. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Venäjän joukkojen kuluttaminen on kuitenkin ollut tappioiden arvoista.

ISW-ajatushautomon Ukraina-tilannekatsauksen mukaan Venäjän tappiot Avdijivkassa ovat suurempia kuin katastrofiksi kutsutussa Vuhledarin hyökkäyksessä alkuvuodesta. Ukrainalaisten mukaan Venäjä on menettänyt alueella jo satoja panssariajoneuvoja ja tankkeja ja jopa tuhansia miehiä. ISW:n mukaan pelkästään satelliittikuvista voidaan vahvistaa yli sadan venäläisen taisteluajoneuvon menetykset.

ISW arvioi Venäjän syöttäneen lisää joukkoja ja kalustoa Avdijivkan lihamyllyyn kovien tappioiden takia. Kaluston menetykset ovat kuitenkin niin suuria, että niiden kattaminen on todennäköisesti vaikeaa.

Valeri Gerasimov ja Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ovat saaneet kuulla runsaasti arvostelua omiltaan pitkin Ukrainan sotaa.

– Hänellä ja Shoigulla on ollut henkilökohtaisia konflikteja alaistensa kanssa, kun he ovat (oletettavasti) ajaneet erilaisia lähestymistapoja, jotka sopisivat paremmin Venäjän asevoimien kulutettuun tilaan, Dara Massicot sanoo.

Hän mainitsee esimerkkeinä puolustukseen keskittymisen ja taistelussa olevien joukkojen vapauttamisen ajoissa. Etenkin Venäjän joukkoja Ukrainassa aiemmin johtaneen kenraali Sergei Surovikinin on kerrottu keskittyneen vahvojen puolustusten valmisteluun. Hänet on sittemmin esin alennettu, sitten pantu arestiin ja lopulta syrjäytetty. Surovikinin tiedetään olleen läheisissä väleissä lentoturmassa kuolleen Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin kanssa. Prigozhin oli äänekäs Gerasimovin ja Shoigun arvostelija.

Dara Massicotin mukaan Shoigu ja Gerasimov ovat kuitenkin loppuun asti uskollisia Kremlille ja saavat siksi pitää asemansa puutteistaan huolimatta.

– Gerasimov suosii hyökkäämistä, koska hän joko ajattelee, että tämä on sitä, mitä nyt tarvitaan tai koska tämä on sitä, mitä pomo [Vladimir Putin] haluaa, Massicot toteaa Avdijivkan tilanteesta.

– Uskon tämän olleen eräs syy Surovikinin alentamiseen. Hän oli tuolloin omaksunut puolustusta suosivan lähestymistavan ja pystyttänyt useita puolustuslinjoja, hän jatkaa.

Asiantuntija muistuttaa Venäjän lähteneen hyökkäyskannalle vain viikkoja sen jälkeen, kun Surovikin oli korvattu Valeri Gerasimovilla.

– Prigozhin on kuollut ja Surovikin on ajettu maanpakoon tai hyllytetty. Onko jäljellä enää ketään, joka voisi vastustaa Gerasimovin huonoja ideoita, hän kysyy.

Dara Massicotin mukaan Venäjä on nyt lähtenyt Avdijivkassa suurimpaan hyökkäykseensä sitten kesän 2022. Operaatioihin syötetään valtavat määrät joukkoja, ja se kuluttaa myös ukrainalaisia puolustajia. Massicot arvioikin Gerasimovin luottavan lopulta numeroihin.

– Tuoreet ammustoimitukset Pohjois-Koreasta ja Venäjän oman ammustuotannon lisääminen saattavat saada Gerasimovin uskomaan, että hän voi runnoa tiensä läpi tästä kaikesta kuluttamalla ammuksia ja uhraamalla Storm Z -yksiköitä ja tavanomaisia joukkoja.

Storm Z -yksiköt ovat pääosin vangeista koottuja joukkoja, joita on käytetty lähes itsemurhahyökkäyksiin Ukrainan asemia vastaan.

Massicotin mukaan Ukraina pystyy kompensoimaan Venäjän massaylivoimaa länsimaisilla pitkän kantaman täsmäaseilla, iskuilla Venäjän logistiikkaa vastaan, hyvällä suunnittelulla ja paremmalla tiedustelulla. Hän varoittaa, ettei Venäjän määrällinen ylivoima tykistönammuksissa tule kuitenkaan poistumaan lähiaikoina.

Tutkija uskookin, että Venäjän sodanjohto tulee kuluttamaan kalustoa ja joukkoja Avdijivkassa siihen asti, että ”joku sisäpuolella” päättää sen lopettaa.

– Gerasimov ei vieläkään käsitä, että hänen joukkojensa kyky hyökätä on alentunut vakavasti. Tähän hyökkäykseen lähteminen kesken Ukrainan vastahyökkäyksen kertoo kuitenkin siitä, että he suhtautuvat luottavaisesti mahdollisuuksiinsa, Dara Massicot arvioi.

Hänen mukaansa nyt tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten Venäjä saa koottua lisää joukkoja miehitetyssä Ukrainassa ja tuotua lisää ajoneuvoja selustan valmistelualueille.

– Venäjän sodanjohto saattaa olla epäpätevä, mutta se on myös vaarallinen.

It appears that the Russians may be losing multiple brigade elements from the 2nd CAA and DNR forces in their assault on Avdiivka. Gerasimov strikes again, this time with no pushback on his bad ideas (so far). Yet there are some troubling issues to consider. A thread. (/1) pic.twitter.com/pJedjbU1oC

— Dara Massicot (@MassDara) October 23, 2023