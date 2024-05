Miten länsimaiset panssarivaunut ovat pärjänneet Ukrainan sodassa?

Ukrainan asevoimien arsenaaliin on virrannut länsimaista sotilaskalustoa rynnäkkökivääreistä raketinheittimiin. Panssariajoneuvoja on lähetetty satoja, ja päätökset taistelupanssarivaunuista tehtiin viime vuonna pitkän poliittisen väännön jälkeen.

Modernit panssarintorjunta-aseet ja räjähdelennokit ovat muuttaneet taistelukentän yhä vaarallisemmaksi panssarivaunuille. Asiantuntijoiden mukaan niillä on silti merkittävä rooli sodassa. Ukrainan aluepuolustusjoukkojen vetäytymistä Harkovan alueen pohjoisosista on selitetty osin sillä, että yksiköillä ei ollut tukenaan riittävästi raskasta panssarikalustoa.

Venäjän arvioidaan menettäneen helmikuun 2022 jälkeen ainakin yli 3 000 taistelupanssarivaunua, joista 2 000 on tuhoutunut ja yli 500 jäänyt sotasaaliiksi Ukrainalle. Kreml on haalinut rintamalle korvaavaa kalustoa kylmän sodan aikaisista varastoista.

Uudempien T-90-vaunujen rinnalle on tuotu modernisoituja vaunuja, joista osa on yli puoli vuosisataa vanhoja. Vanhinta kalustoa on käytetty pääosin epäsuoraan tuleen. Business Insiderin mukaan suurin osa venäläisvaunuista on neuvostoaikaisia T-80- tai T-72-tankkeja.

Ukrainan kalustossa on Britannian Challenger 2 -tankkeja, saksalaisvalmisteisia Leopardeja ja amerikkalaisia M1 Abrams -panssarivaunuja. Kaikki niistä ovat hyvin moderneja ja taistelukykyisiä vaunuja. Puolustajan kannalta ongelmana on länsimaiden toimittamien vaunujen vähäinen määrä verrattuna Venäjän valtavaan arsenaaliin.

M1 Abrams -panssarivaunu suunniteltiin kylmän sodan aikana tuhoamaan neuvostovaunuja, joten se soveltuu hyvin myös nykyiseen konfliktiin. Ukrainassa on kiitelty myös brittivaunuja, joiden kerrotaan tuhonneen kohteita yli viiden kilometrin päästä. Kääntöpuolena on, että vaunut vaativat tuekseen mittavan logistisen verkoston huoltoa ja korjausta varten.

Taistelussa länsikalusto on osoittautunut huomattavasti Venäjän tankkeja kestävämmäksi. Venäläisvaunuilla on tapana räjähtää suoran osuman jälkeen, sillä ammuksia ei ole varastoitu erilliseen suojattuun tilaan. Monet Ukrainan miehistöt ovat selvinneet mittavistakin vaurioista ja saaneet kuljetettua ajoneuvonsa korjauksia varten takalinjaan.

Erityisesti T-72-panssarivaunut ovat suunnitteluvirheiden seurauksena alttiita massiivisille räjähdyksille. Vaurioitumisen sijasta osuma johtaa näin ollen koko vaunun ja sen miehistön menetykseen.