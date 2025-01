Tällaisia ovat Ruotsissa nyt sotivat jengit

Jengiväkivalta on leimahtanut Ruotissa ja varsinkin pääkaupunki Tukholmassa alkuvuodesta hälyttävälle tasolle. Ruotsin hallitus myönsi tiedotustilaisuudessaan torstaina, että tilanne ei ole hallinnassa.

Expressenin mukaan meneillään olevassa väkivallan kärjistymisessä on useita rinnakkaisia konflikteja. Poliisin mukaan pommi-iskujen yleisin motiivi on kiristys. Myös rikollisryhmien välillä on havaittavissa pääkonflikti, jossa lojaliteetit ovat muuttuneet viimeisen väkivalta-aallon jälkeen.

Poliisin mukaan entiset viholliset Bandidos ja Rawa ”Kurdikettu” Majidin Foxtrot ovat nyt samalla puolella. Tällä puolella on myös Tukholman verkosto, joka tunnetaan nimellä ”Nero”.

Vastakkaisella puolella on useampia jengikokoonpanoja, jotka liittyvät Rumba-ryhmittymään eli ovat Ismail ”Mansikka” Abdon puolella. Tällä samalla puolella on myös Mikael ”Kreikkalainen” Tenezoz ja hänen johtamansa ja Dalen-verkosto.

Yhden teorian mukaan Bandidos toimittaa Foxtrotille aseita ja ammuksia, ja liivijengi puolestaan pääsee käsiksi Foxtrotin nuorisoverkostoon.

Kallhällissä 26. tammikuuta tapahtuneen ampumisen epäillään kohdistuneen ”Kreikkalaisen” sukulaiseen, ja keskiviikkona Foxtrot-johtaja Rawa Majidin setä ammuttiin hengiltä Husbyssa sijaitsevassa matkatoimistossa. Väkivaltaisuuksia on leimahtanut myös muualla maassa. Useat väkivallan pesäkkeet ovat sellaisia, että Bandidosilla tai sen alaryhmillä on niissä toimintaa.

Tapahtumat ovat heijastuneet myös Suomeen: toukokuun lopulla Ismail ”Mansikka” Abdon alaiset ja palkkaamat toimijat suunnittelivat pommi-iskua Bandidosin tiloihin Tampereelle. Pommitarvikkeet oli MTV:n mukaan hankittu, mutta iskua ei toteutettu. Asia tuli ilmi samalla, kun poliisi paljasti huomattavan huumekauppaketjun.