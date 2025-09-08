Tällainen sovellus tuli puhelimiin Venäjällä – ”Kaikki voi päätyä FSB:lle”

Valtiokontrolli tiukkenee Venäjällä. Syyskuun alusta lukien kaikissa maassa myytävissä uusissa puhelimissa on oltava esiasennettuna Max Messenger -viestintäsovellus.

Vasta kesäkuussa presidentti Vladimir Putin allekirjoitti lain ”kansallisen viestipalvelun” luomisesta ja hieman myöhemmin Kremliin kytkeytyvä teknologiayhtiö VK valittiin sen kehittäjäksi.

Politico toteaa artikkelissaan, että liikkeet ovat kuin Kiinan pelikirjasta. Sovellusta pidetään vakoilusovelluksena, jolla lisäksi pyritään eristämään venäläiset muiden maiden verkosta.

Max Messengerillä on yhtäläisyyksiä Kiinan WeChat-palveluun, kuten päästä päähän -salauksen puute sekä yksityisyysasetukset, jotka antavat viranomaisille pääsyn henkilökohtaiseen dataan kuten keskusteluihin, yhteystietoihin, kuviin ja sijaintitietoihin.

– Sovelluksen kehittäjät periaatteessa kertovat, että he luovuttavat kaiken [tiedon], sanoo Venäjän internet-turvallisuutta puolustavan yhdistyksen maanpaossa oleva johtaja Mihail Klimarev.

Maxiin rekisteröityäkseen käyttäjällä tulee olla Venäjän ja Valko-Venäjän puhelinnumero, mikä taas vaatii hallinnon myöntämää henkilöllisyystodistusta. Näin ollen kerätty data on yhdistettävissä tunnistettavaan henkilöön.

– Mitä tahansa siellä teetkin, se tulee olemaan FSB:n saatavilla, Klimarev toteaa maan turvallisuuspalveluun viitaten.

Max kertoi aiemmin syyskuussa, että sen käyttäjäkunta on kasvanut kesäkuun alun yhdestä miljoonasta ihmisestä 30 miljoonaan.

Vaikka luku on edelleen selvästi kilpailijoita pienempi – suosituimmalla WhatsAppilla on 96 miljoonaa käyttäjä Venäjällä ja Telegramilla 90 miljoonaa – Maxilla on etu puolellaan: sitä ajaa valtio.

Venäjän viestintäviranomainen Roskomnadzor alkoi kuluneena kesänä estää puheluita WhatsAppissa ja Telegramissa, virallisen selityksen mukaan suojatakseen käyttäjiä huijareilta ja terroristeilta. WhatsAppin omistava Meta tuomitsi toimet ja ilmoitti niiden loukkaavan ihmisten oikeuksia suojattuun viestintään.

Riippumaton media kertoo, että hallinnon työntekijöitä, pankkivirkailijoita ja sairaaloiden henkilökuntaa on painostettu siirtymään Maxin käyttöön. Samaan aikaan useiden eri tasojen viranhaltijat mainostavat sovellusta luotettavaksi ja turvalliseksi.

Myös venäläiset julkkikset ja influensserit on värvätty ylistämään Maxia somessa. Eräs bloggari kertoo ällistyneensä, kun Max ”toimii jopa hississä”.

Sovelluksen kehitys on edelleen kesken, mutta sitä markkinoidaan työkaluna, joka tulee kiinalaisen WeChatin tavoin sisältämään viranomaisten, pankkien ja kaupallisten toimijoiden palveluita.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov luonnehti perjantaina, että WhatsApp ja Telegram säilyvät Venäjällä, jotta Maxilla on ”kilpailua”.

Max on vain osa ketjua, jossa Vladimir Putin pyrkii alistamaan verkon valtio-ohjaukseen. Vuonna 2019 presidentti vahvisti lain ”suvereenista internetistä”, joka on suojassa ulkomaisilta vaikutuksilta. Ukrainan hyökkäyksen alun jälkeen 2022 Kreml on jahdannut verkossa sodan vastustajia ja pistänyt vireille satoja rikosprosesseja.

Tuhansia nettisivuja on blokattu. Kesällä Venäjän hallitus kriminalisoi ”extremistisen” aineiston verkkohaut, kuten esimerkiksi tiedon etsimisen edesmenneen oppositiojohtajan Alexei Navalnyin säätiöstä. VPN-palvelimien mainostaminen on niin ikään nykyään laitonta, koska niillä voi potentiaalisesti kiertää sensuuria.

Internet-oikeuksia ajavan RKS Global -järjestön toinen perustaja Sarkis Darbinyan kuvailee Maxia viimeiseksi palaseksi Kremlin pyrkimyksissä rakentaa oma versio Kiinan Suuresta palomuurista.

Darbinyanin mukaan nyt yritetään kontrolloida kansalaisten keskinäistä viestintää, ei vain heidän käyttäytymistään julkisilla alustoilla.

Myös Darbinyan toteaa, että mikään ei estä Maxia luovuttamasta viranomaisille käyttäjän koko viestintähistoriaa, johon kuuluvat myös lähettämättömät luonnokset ja poistetut viestit. Darbinyanin mukaan asepalvelusta pakoilevien, toimittajien, HLBTQ+-yhteisön jäsenten ja muiden poliittisesti haavoittuvien ryhmien pitäisi olla huolissaan.

– Se on vakooja taskussasi, hän sanoo sovelluksesta.

Koska Max toimii vain venäläisellä tai valkovenäläisellä numerolla, sovellukseen on vaikea päästä ulkomailta. Tämä eristää käyttäjiä muualla asuvista sukulaisistaan sekä muista kontakteistaan rajojen ulkopuolella, kun samaan aikaan muita viestintätapoja rajataan.

Maxin esiinmarssi ei ole sujunut kitkatta. Riippumaton media Meduza on kertonut, että myös hallinnon virkamiehissä on epäluuloa sovelluksen suhteen.

Moskovalainen opettaja Maxim ei aio asentaa Maxia, eikä hän ole tyytyväinen muiden viestintäsovellusten käytön hankaloittamisesta.

– Kyseessä on hallituksen yritys rajoittaa sitä, miten kirjoitamme ja kommunikoimme toisillemme. Jo nyt en enää voi soittaa ulkomaille niin helposti kuin aiemmin, Maxim sanoo.

Vanhempi analyytikko Nikolai Petrov Lontoon New Eurasian Strategies Center -keskuksesta arvioi, että Kremlin viimeaikaiseen kiireeseen vahvistaa digitaalista valvontaa on voinut vaikuttaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin painostus rauhan edistämiseksi Ukrainassa.

– Vladimir Putinille on hyvin tärkeää vaientaa kaikki mahdolliset protestiäänet koko poliittisesta kentästä, toteaa Petrov ja jatkaa, että tämä koskee myös äärinationalisteja, jotka ajavat Ukrainan täydellistä antautumista.

Petrovin mukaan Maxin kaltaisen sovelluksen käyttöönotto tähtää siihen, että Kremlillä säilyy täysi hallinta, riippumatta siitä miten tapahtumat etenevät.

Vain muutama vuosi sitten Kiinan mallin mukainen internet-kontrolli vaikutti Venäjällä teknologisesti ja poliittisesti mahdottomalta. Enää ei.

– Tänään Kreml kontrolloi 90–95 prosenttia viestinnästä. Huomenna se on 99 prosenttia, Peskov sanoo.