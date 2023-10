Tällainen on Ukrainan uusi tappajadrooni

Talouslehti Forbes kertoo, että Ukrainalla on käytössään tekoälyn ohjaamia Saker Scout-nelikoptereita.

Nelikopterin on kehittänyt vuonna 2021 perustettu ukrainalainen Saker-yhtiö, joka perustettiin alkujaan tuottamaan tekoälypohjaisia drooneja viljelysten ja peltojen tarkkailuun. Venäjän täysimittaisen maahantunkeutumisen yhtiö vaihtoi maatalouden palveluksesta Ukrainan asevoimien tarpeisiin.

Julkaisu kuvailee ukrainalaisten kehittämiä lennokkeja ”autonomisiksi aseiksi” ja ”tappajaroboteiksi”, jotka on suunniteltu panssari- ja miehistönkuljetusvaunuja sekä tutka-asemia vastaan.

Saker Scout-drooni kykenee itsenäisesti etsimään, tunnistamaan ja hyökkäämään 64 erilaista venäläistä sotilaskohdetta vastaan. Se kykenee myös toimimaan alueilla, joilla radiohäirintä estää viestinnän ja estää lennokkitoiminnan.

Ukrainan puolustusministeriö ilmoitti syyskuun alussa ottaneensa käyttöönsä kyseisen nelikopterin, jonka toimintasäde on 10 kilometriä ja pystyy kantamaan kolme kolmen kilogramman painoista pommia.

Jo aiemmin on osoittautunut, että neuvostovalmisteiset RKG-3-panssarintorjuntakranaatit ja RPG-ammukset kykenevät tuhoamaan myös taistelupanssarivaunuja.

Nelikopterin tekoäly kykenee tunnistamaan myös naamioidut ja maastokuvioidut kohteet. Lisäksi sen tekoäly kykenee suunnistamaan kotiin maaston perusteella, vaikka sen GPS-paikannus olisi lamautettu.

Nelikopteri on kytketty Ukrainan Delta-tiedustelutietojärjestelmään, jonne kootaan kaikki tiedot lennokeista, satelliiteista ja muista lähteistä täydellisen taistelukenttäkartan luomiseksi.

Myös tiedonhankintaan kehitetty elikopteri ei kuvaa vain raakavideoaineistoa, vaan sen ohjelmisto merkitsee maastosta viholliskaluston tehden näin työn, johon muuten vaadittaisiin tuntien analyysityötä ihmissilmiltä. Tämä on erittäin suuri etu reaaliaikaisessa sodankäynnissä.

Sakerin pyrkimyksenä on äärimmäisen nopea tuhoamiskomentoketju. Konemaisen nopea eteneminen tunnistamisesta, päätöksentekoon ja iskun toteutukseen ei ole ihmiseltä mahdollista. Yhtiö esittääkin, että konemaisen nopea tuhoamispäätös voisi olla keskeinen tekijä Venäjän lyömisessä.

Ukrainan digitalisaatioministeri Myhailo Fedorov kertoi 6. lokakuuta, että maan asevoimille oli toimitettu Army of Drones-projektin noin 2000 tekoälypohjaista lennokkia eri toimittajilta. Samalla hän kertoi, että ukrainalainen lennokkiarmeija oli tuhonnut syyskuun viimeisellä viikolla 220 vihollisen kalustoyksikköä tehden näin uuden ennätyksen.

"The drone […] can be sent into an area on its own to reconnoitre or it can be instructed to find and attack targets autonomously. The spokesperson told New Scientist that the Saker Scout had already been used in this latter mode on a small scale"https://t.co/ApOjfGOYQv

