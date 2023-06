Tällainen on Ukrainan salainen lennokkioperaatio – ”Voimme iskeä Moskovaan asti”

Ukrainalaiset lennokkivalmistajat rakentavat yhä tehokkaampia lennokkeja, joilla voi iskeä jopa Moskovaan asti, uutisoi CNN.

Kun Venäjän hyökkäys alkoi viime vuonna, oli Ukrainalla alivoima niin panssarivaunuissa, lentokoneissa ja tykistössä. Lennokit ovat kuitenkin halpoja ja niitä on helppo valmistaa. Ukraina on ottanut tästä kaiken hyödyn irti.

Kiovan ulkopuolella on avoin pelto, jonne Ukrainan digitaalisen siirtymän ministeri Mykhailo Fedorov on saapunut seuraamaan lennokkikilpailua, jonka tarkoituksena on löytää parhaat lennokit Ukrainan asevoimien käyttöön.

Fedorovin mukaan Ukraina hankkiikin uusia lennokkimalleja parin viikon välein. Kyse on hänen mukaansa ”teknologisesta sodankäynnistä”.

– Muutaman viikon välein suoritamme tutkimuksia, seuraamme alan kehittymistä, etsimme uusia lennokkivalmistajia ja arvioimme tuloksia, Fedorov kertoo.

Pellon laidalla lennokkejaan esittelevät ihmiset muistuttavat monin tavoin peli- tai teknologiamessujen osallistujia. He ovat nuoria, vaihtoehtoväen edustajia ja olemukseltaan nörttejä. Heidän lennokkinsa joutuvat pian osoittamaan kykynsä niin maassa sijaitsevien kohteiden kuin toisten lennokkien tuhoamisessa.

Yksi lennokkivalmistajista on Valeriy Borovyk, jonka yritys on valmistanut lukuisia erilaisia lennokkeja Ukrainan asevoimein tarpeisiin. Yksi hänen uusimmista lennokeistaan on nimeltään Vidšits, joka tarkoittaa ukrainaksi torjumista. Se on taistelulennokki, jonka tarkoitus on hyökätä venäläissotilaiden asemiin.

– Se on erittäin viekas, Borovyk kehuu.

Borovykin lennokki kykenee lentämään 40 kilometriä ja kantamaan mukanaan 2-3 kiloa painavan ammuksen. Tällaisilla lennokeilla iskut kohdistetaan yleensä hyökkääjän kalliimpiin varusteisiin.

Sodan myötä Borovyk on laajentamassa tuotantoaan. Sopimus ukrainalaistehtaan kanssa on jo tehty, ja pian kuukausituotanto kasvaa 50:stä lennokista tuhanteen.

Borovyk ei ole ainoa ukrainalainen lennokkivalmistaja, jonka on täytynyt laajentaa tuotantoaan. Fedorovin mukaan Ukraina tarvitsee tuhansia uusia lennokkeja joka kuukausi. Ukrainan hallituksen uusi Lennokkiarmeija -ohjelma tähtääkin tuontirajoitusten purkamisen ja verohelpotusten kautta lisäämään lennokkituotantoa.

– Taistelulennokeista on tulossa yhä tärkeämpiä etulinjassa, sillä niillä voidaan kohdistaa täsmäiskuja, mikä taas vähentää tarvetta tykistölle, Fedorov selittää.

Lennokkien vahvuuksiin kuuluu myös se, että sen saa koottua taistelukäyttöön ja kasattua pois käytöstä jopa viidessä minuutissa. Lennokkilentäjä Denis Segan mukaan tämä säästää ihmishenkiä, kun sotilaat voivat tarvittaessa vetäytyä nopeasti pois vaara-alueelta.

Segalle, kuten monelle muullekin, lennokit olivat ennen sotaa vain harrastus. Nyt hänen taidoilleen on kuitenkin kysyntää Ukrainan asevoimissa.

– [Lennokkeja] on helppo käyttää, etenkin jos lentäjällä on aiempaa kokemusta niistä. Uskon, että useimmat osaavat intuitiivisesti käyttää niitä, Sega kertoo.

Ukrainan lennokkihankinnoista vastaava prikaatikenraali Juriy Štšyhol kertoo, että Ukrainalla on tarvetta kaikenlaisille lennokeille, kalliista halpoihin ja erityisesti erilaisia viestintäkanavia hyödyntäviin. Štšyholin mukaan 30 eri ukrainalaisyritystä valmistaa jo lennokkeja, ja asevoimien tavoitteena on hankkia 200 000 lennokkia vuoden loppuun mennessä.

Myös lennokeissa käytetty teknologia kehittyy, ja asiantuntijoiden arvioiden mukaan Ukraina onkin kehittämässä lennokkeja, jotka pystyvät iskemään syvemmälle Venäjälle. Tähän on viitannut myös lennokkien hankintaan rahaa kerännyt Serhiy Prytula.

– Muistatteko joukkorahoituskampanjamme kamikaze-lennokkien hankintaan, joiden toimintasäde on jopa 1000 kilometriä? Emme voi vahvistaa kieltä, mutta viime aikoina venäläisillä öljynjalostamoilla on ollut vaikeuksia. Kubanissa sijaitseva Ilskyn öljynjalostamo esimerkkinä, Prytula kirjoitti Twitteriin hiljattain. Ilskyn öljynjalustamossa sattui toukokuussa tulipalo, jossa yksi jalostamon öljyvarastoista vaurioitui pahasti.

Yksi Ukrainan pitkän toimintasäteen lennokeista on UJ-22, joka kykenee lentämään jopa 800 kilometrin päähän. Sen iskukykyä rajoittaa kuitenkin vain 120 kilometrin tuntinopeus ja kyky kantaa vain kevyitä ammuslasteja. Helmikuussa Venäjä ampui yhden tällaisen lennokin alas 100 kilometrin päässä Moskovasta.

Ukrainan asevoimien edustaja Anton Geroštšenko on huomauttanut, että Venäjän presidentti Vladimir Putinin kannattaa olla huolissaan Ukrainan iskukyvystä.

– Pian Putin voi pelätä tosissaan julkisuudessa esiintymistä, sillä lennokkimme kykenevät lentämään pitkiä etäisyyksiä, Geroštšenko totesi.

Lennokkikilpailun osallistujien mukaan moni valmistaja on jo kehittänyt lennokkeja, joiden iskukyky ylettyy kauas Venäjän rajojen yli. Borovyk on yksi heistä.

– 15 kilometristä 700 kilometriin, taistelukärjen koosta riippuen. 20 kilon ammuksella voimme iskeä Moskovaan asti, Borovyk kertoo.