Tällainen on piirikunta, jossa Donald Trump sai 96 prosenttia äänistä

Yhdysvaltain trumpilaisimmassa piirikunnassa odotetaan innolla Donald Trumpin virkaanastujaisia, kertoo Telegraph.

Läntisessä Nebraskassa sijaitseva 611 asukkaan Grantin piirikunta oli marraskuun vaaleissa Yhdysvaltain vahvimmin Trumpia kannattanut piirikunta. 366 äänestäjästä yhteensä 351 – tai 95,9 prosenttia – antoi äänensä republikaanien presidenttiehdokkaalle. Demokraattien Kamala Harrista äänesti vain 15 ihmistä.

Piirikunnan pääkaupunki on 165 asukkaan Hyannis, jossa bensa- ja paloasema, postitoimisto, hotelli, ruokakauppa, pankki ja muutama pienempi kauppa. Muut palvelut ovat kauempana. Esimerkiksi elokuvateatteriin päästäkseen on ajettava 110 kilometrin päähän, sairaalaan taas 160.

Grantin piirikunta on aina elänyt karjataloudesta. Työtä tehdään pitkälti samalla tavalla kuin 150 vuotta sitten, hevosen selästä. Ei siis ihme, että Trumpin viesti kerää vastakaikua Grantin kaltaisessa paikassa, jossa omavaraisuus on elinehto.

– Grantin piirikunnassa ei jauheta p––a. Sellaisia ihmiset täällä ovat. Me teemme, mitä sanomme tekevämme, tiivistää karjatilallinen TeJay Fenster.

Fenster kertoo itse olevansa varma siitä, että Trump onnistuu toisen presidenttikautensa aikana. Asiat tulevat hänen mielestään kulkemaan parempaan suuntaan.

– Trumpin on vain pidettävä kiinni lupauksistaan. Uskon, että hän pystyy siihen, Fenster sanoo.

Hyannisin taloudenhoitaja ja piirikuntavaltuutettu Brian Brennemann arvioi Trumpin vaalivoiton johtuneen alueen konservatiivisista arvoista. Piirikunta on muuttunut yhä vahvemmin republikaaneja kannattavaksi jokaisissa vaaleissa vuoden 2016 jälkeen.

Brennemannin mukaan Harris oli erittäin epäsuosittu piirikunnassa. Trumpilta ihmiset toivovat elinkustannusten laskemista ja Meksikon vastaisen rajan sulkemista.

– Grantin piirikunnan ihmiset haluavat vähemmän hallintoa, ja tätä näkemystä demokraattinen puolue ei jaa, Brennemann sanoo.

Haastattelun aikana Brennemann nostaa esiin laajasti tyrmätyn väitteen siitä, että eräässä osavaltion koulussa on annettu hiekkalaatikko kissaksi identifioivalle oppilaalle. Tämä on hänestä esimerkki siitä, mikä Yhdysvalloissa on pielessä.

– Jos lapseni tulisi kotiin sanoen, että ajattelen olevani kissa, läpsäyttäisin heitä ja laittaisin heidät töihin. Laittaisin heidät kaivamaan aidanseipäitä, Brennemann linjaa.

Demokraatteihin piirikuntavaltuutettu ei suhtaudu järin positiivisesti. Kun hänelle kerrotaan piirikunnan 15 demokraattiäänestäjästä, sanoo hän puoliksi vitsillä haluavansa ”vetää heitä turpaan”.

Trumpia äänestäneen Mark Vintonin mukaan hän olisi ollut valmis äänestämään republikaaniehdokasta vaikka 100 kertaa. Hänen mukaansa Trump on ensimmäinen poliitikko, kenestä hän on ollut innoissaan.

Erityisesti Vinton ihailee Trumpin rohkeutta.

– Haluamme vain paluun normaaliin. Talouden suhteen emme voi jatkaa rahan painamista. Ulkopolitiikassa emme voi johtaa takaapäin. Transasioissa uskon biologiaan. Sanotaan, että koko maa uskoo niin, Vinton sanoo.

Republikaanivaltaisessa piirikunnassa voi helposti unohtua, että alueella on myös kourallinen demokraatteja. Yksi heistä on 83-vuotias Ginger Fouse, joka työskentelee paikallisen museon kuraattorina.

Fouse ei häpeile poliittisia kantojaan.

– Hitot siitä. Äänestin mitä äänestin, ja jos se häiritsee ihmisiä, se on heidän oma ongelmansa, Fouse sanoo.

Vanha kuraattori on asunut piirikunnassa lähes 60 vuotta. Fouse sanoo rakastavansa asua Länsi-Nebraskassa, mutta myöntää harvaan asutulla karjamaalla olevan omat ongelmansa.

– Hiekkakukkulat ovat mahtava paikka miehille ja lehmille, mutta helvettiä naisille ja hevosille, Fouse tiivistää.