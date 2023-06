Tällainen on operaatio ”Tupla” eli Kremlin propagandan kampanja Euroopassa

Venäjän laaja propagandaoperaatio vaikuttaa jo toista vuotta yleiseen mielipiteeseen monissa Euroopan maissa. Suuret eurooppalaiset mediat ovat joutuneet sen uhreiksi. Ranskalaislehti Le Monde osoittaa operaatio ”Tuplan” jälkien johtavan Venäjälle.

Operaatiossa on luotu verkkosivustoja, jotka toistavat täsmälleen virallisen median ja valtioiden viranomaistahojen tiedotteiden sisältöjä, mutta samaan aikaan väärää informaatiota ja valeuutisia. Le Monden mukaan pääosa Saksan mediasta on joutunut operaation uhriksi; samoin ranskalaiset Le Monde, Le Parisien ja 20 Minutes. Samanlaisia valesivustoja on havaittu myös Britanniassa, Italiassa ja Ukrainassa. Hiljattain verkossa julkaistiin sivusto, joka näytti graafiselta ulkoasultaan, logoltaan ja sosiaalisen median tileille johtavilta linkeiltään täydellisesti Ranskan Eurooppa- ja ulkoasiainministeriön sivustolta. Siihen ilmestyi ministeriön tiedote, kuten päivittäin aidollekin sivulle, mutta sen informaatio ei pitänyt paikkaansa. Siinä kerrottiin, miten jokaista rahansiirtoa Ukrainan sotilaalliseen apuun alettaisiin verottaa 1,5 prosentilla. Tuplasivustojen artikkelit on tähdätty ylistämään Venäjää, levittämään Venäjä-myönteisiä ajatuksia ja mustamaalaamaan lännen tukea Ukrainalle.

Saksan median ja riippumattomien organisaatioiden, kuten EU DisinfoLabin ja Quriumin, tutkimusten perusteella Meta poisti vuoden 2022 lopussa Facebookista yli 1 600 tiliä ja 700 tuplasivua. Metan raportti kertoi, että kyseessä oli Venäjän laajin ja monimutkaisin [disinformaatio-]operaatio sitten Ukrainan sodan alkamisen.

Le Monde huomauttaa, että operaatio jatkuu edelleen teknologialtaan yhä edistyneempänä ja hienostuneempana. Vääriä sivustoja on ilmestynyt niin Ranskan ulkoministeriöstä kuin Saksan sisäministeriöstäkin. Operaatio on alkanut vaikuttaa jopa Israelin mediaan.

Ranskan puolustus- ja turvallisuusasioiden pääsihteeristö SGDSN:n mukaan operaation toimijat ovat suunnitelleet tekemisiään pitkään ja hartaasti, ja sen rahoittajat tuntuvat luottavan sen hyödyllisyyteen. SGDSN haluaa kiinnittää huomiota myös Venäjän diplomaattiverkoston osuuteen operaatiossa, jossa sen valheellisia julkaisuja linkitetään esimerkiksi Twitteriin ja Telegramiin.

Operaatio Tuplaan sisältyy myös erillinen massamediaoperaatio, johon kuuluu sivustoja, kuten Reliable Recent News (RRN), joka julkaisee päivittäin artikkeleja monilla kielillä. Sivuston nimi oli aiemmin Reliable Russian News. Se ilmoittaa olevansa ei-kaupallinen informaatioportaali, jolla on toimitukset Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Serbiassa, mutta se ei missään ilmoita tekijöidensä tai journalistiensa nimiä. RRN julkaisee muun muassa videoita, joissa eri maiden kansalaisilta kysytään sodasta Ukrainassa, ja niissä kaikissa kritisoidaan lännen tukea Ukrainalle.

Myös yksityisyyden suojaan keskittyneen riippumattoman järjestön Facts Matterin Le Monde kertoo olevan osa operaatio Tuplaa. Kaksi ranskalaista uutissivustoa, La Virgule ja France et EU, perustettiin sen kanssa samaan aikaan, ja ne sijaitsevat samoilla palvelimilla kuin muutkin operaation valesivustot.

Meta ilmoittaa operaation päätekijöiksi kaksi venäläisyritystä Struktura ja ”Sosiaalinen suunnittelutoimisto”, joiden toimeksiantajina ovat pääasiassa Venäjän hallinnon organisaatiot, kuten sisäministeriö ja valtioduuma. Operaatio Tupla on suunnattu myös Venäjän kansalaisille: materiaalit ilmestyvät samaan aikaan myös venäjäksi. Niissä kerrotaan pakotteiden tehottomuudesta Venäjää vastaan tai miten eurooppalaiset vastustavat Ukrainan tukemista ja kapinoivat johtajiaan vastaan.