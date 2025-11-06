Tällainen on nykyisin tyypillinen Suomi-taustainen Ruotsissa

Monet suomalaiset muuttivat aikanaan Ruotsiin töiden ja korkeamman elintasonsa perässä. Mutta millainen on nykyään Ruotsissa asuva tyypillinen toisen polven suomalaistaustainen? Ruotsin yleisradioyhtiö SVT otti asiasta selvää.

Toisen polven suomalaistaustaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka vanhemmista vähintään toinen on syntynyt Suomessa. SVT:n tietojen mukaan heitä on Ruotsissa kaikkiaan 259 000.

Toisen polven suomalaistaustaisten keski-ikä on SVT:n selvityksen mukaan 46 vuotta. Heidän yleisimmät etunimensä ovat Mikael, Maria ja Peter. Heidän yleisimmät ammattinsa ovat hoitaja kotihoidossa, kotisairaanhoidossa tai vanhustenhoidossa, peruskoulun opettaja ja erikoisliikkeen myyjä.

Tilastot paljastavat myös, millainen on keskimääräinen ensimmäisen sukupolven suomalaistaustainen Ruotsissa. Tällä viitataan Suomessa syntyneisiin henkilöihin, jotka ovat myöhemmin muuttaneet Ruotsiin. Heidän keski-ikänsä on tällä hetkellä 66 vuotta ja yleisimmät etunimet ovat Tuula, Ritva ja Pirjo. Ensimmäisen sukupolven suomalaisten yleisimmät ammatit ovat lähihoitaja, peruskoulun opettaja sekä hoitaja ja asumistukija.

Myös kolmannen sukupolven suomalaistaustaisten yleisimpien ammattien joukossa korostuvat suorittavat työtehtävät. Heidän yleisimmät ammatit ovat erikoisliikkeen myyjä, päivittäistavarakaupan myyjä ja varasto- ja terminaalityöntekijä. Kolmannen sukupolven suomalaisella tarkoitetaan ihmistä, jonka isovanhemmista vähintään yksi on syntynyt Suomessa. Kolmannen sukupolven suomalaisten keski-ikä on 24 vuotta ja heidän yleisimmät etunimensä ovat Emma, Alexander ja Daniel.