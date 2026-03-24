Toimiva kotoutuminen vaatii osallisuutta

Ruotsin Rinkeby on usein nostettu esimerkiksi siitä, mitä tapahtuu, kun hyväntahtoinen ajattelu ei kohtaa arjen todellisuutta. Siellä monimuotoisuutta korostettiin pitkään, mutta samaan aikaan kotoutuminen jäi liikaa asumisen ja tukien varaan – työ, kieli ja arjen kiinnittyminen yhteiskuntaan etenivät liian hitaasti.

Tämän seurauksena syntyi alueita, joissa työttömyys, heikko kielitaito ja yhteiskunnasta irtautuminen kasaantuivat – erityisesti nuorten keskuudessa. Ongelmat alkoivat näkyä myös turvallisuuden kokemuksessa. Vaikka tilanne on viime vuosina joiltain osin parantunut, alueiden maine on muodostunut sellaiseksi, että ne eivät houkuttele uusia asukkaita. Tämä puolestaan vahvistaa eriytymistä entisestään.

Suomessa on pyritty välttämään vastaavia ilmiöitä hajauttamalla väestöä eri alueille. Ajatus on sinänsä oikea, vaikkakin pääkaupunkiseudulla näkyy jo merkkejä siitä, että pelkkä hajautus ei riitä. Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat kaikki tilanteessa, jossa tietyille alueille kasaantuu samoja ilmiöitä – matalampi työllisyys, heikompi kielitaito ja nuorten eriytyminen. Ilmiö on tunnistettavissa, vaikka kehityskulut eivät ole samat kuin Ruotsissa.

Pelkkä asuinpaikan hajauttaminen ei kuitenkaan riitä, jos arjessa ei ole roolia, vastuuta eikä kiinnittymistä yhteiskuntaan. Lopulta kysymys tiivistyy siihen, miten nopeasti ihminen pääsee kiinni arkeen ja osaksi yhteiskuntaa.

Mitä pidempään ihminen jää passiiviseen asemaan, sitä vaikeampi mukaan pääsy on myöhemmin – ja edellytykset kiinnittyä vaihtelevat esimerkiksi iän, koulutuksen ja kielitaidon mukaan.

Nuorilla (15–24-vuotiailla) haasteet näkyvät erityisesti siinä, miten hyvin he kiinnittyvät kouluun, kielen oppimiseen ja arjen rakenteisiin – pahimmillaan tämä johtaa koulupudokkuuteen ja lisää jengiytymisen riskiä. Työikäisillä (noin 18–64-vuotiailla) sama ilmiö vaikeuttaa työllistymistä merkittävästi. Vanhemmilla (yli 50-vuotiailla) kotoutuminen on usein jo lähtökohtaisesti haastavampaa, ja riski pysyvään ulkopuolisuuteen kasvaa selvästi.

Suomeen tarvittaisiin ehkä selkeämpi ja aktiivisempi malli heti alkuun. Kun ihminen tulee maahan, hänen pitäisi saman tien päästä kiinni johonkin konkreettiseen tekemiseen: työhön, harjoitteluun tai vaikka yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja nuorilla ennen kaikkea kouluun ja arjen rakenteisiin. Ei odotteluun, vaan tekemiseen.

Keskeistä on, että myös alkuvaiheen tuki rakentuu tämän tekemisen ympärille – ei erilliseksi passiiviseksi vaiheeksi. Kun arki rakentuu osallistumisen kautta, syntyy samalla sekä kielitaito että ymmärrys siitä, miten yhteiskunta toimii.

Keskeinen oivallus on tämä: kieli ei ole edellytys tekemiselle, vaan seuraus siitä. Kaikessa työssä ei tarvitse täydellistä kielitaitoa. Päinvastoin – merkityksellinen tekeminen nopeuttaa oppimista ja lisää motivaatiota. On myös syytä sanoa ääneen, että tällainen malli ei ole kohtuuton, sillä useimmille on täysin luontevaa, että yhteiskunta odottaa panosta vastineeksi tuesta. Kyse on ehkä enemmän siitä, uskallammeko me itse asettaa tämän odotuksen.

Lopulta kyse on myös suomalaisuudesta. Jos kieli, kulttuuri ja yhteiskunta nähdään arvokkaina ja myönteisinä, niihin halutaan kiinnittyä ja kuulua. Kotoutuminen toimii parhaiten silloin, kun ihmisellä on oma halu olla osa suomalaista yhteiskuntaa – ei vain asua Suomessa.

Tämä ei kuitenkaan synny yksin. Yhtä ratkaisevaa on se, millaisena yhteiskunta itse näyttäytyy: onko siihen aidosti mahdollista tulla mukaan. Kun arjessa yhdistyvät sopivalla tavalla jotain tuttua ja uutta – jotain, mihin voi nojata ja samalla avoin, vastaanottava suunta eteenpäin – syntyy pohja, josta kiinnittyminen uuteen on mahdollista.

Jos tämä suunta jää epäselväksi, syntyy helposti rinnakkaisia todellisuuksia – ensin huomaamatta arjessa, sitten näkyvästi esimerkiksi alueiden eriytymisenä.

Kotoutumisen pitäisi olla vähemmän tukijärjestelmä ja enemmän yhteinen projekti. Pääkaupunkiseudulla tämä ei ole enää teoreettinen keskustelu, vaan käytännön kysymys.

Mitä nopeammin ihminen nähdään tekijänä – ei vain palveluiden kohteena – sitä nopeammin syntyy myös aito osallisuus.