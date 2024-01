Tällainen ketjureaktio Venäjän tappiosta voisi syntyä – ”Myös siksi Ukrainaa on tärkeää tukea”

Valko-Venäjän oppositio on parhaillaan koolla Helsingissä kaksipäiväisessä seminaarissa.

– Valko-Venäjän demokratia- ja oikeusvaltiokehitys ovat käytännössä olemattomat. Venäläiset joukot tulevat ja menevät kuten tahtovat, joten valtion suvereniteetista ei voi puhua, kirjoittaa kansanedustaja Atte Kaleva (kok.) vierailuun viitaten X-viestialustalla.

Kaleva toteaa, että vaikka oppositiota vainotaan, se on edelleen yhtenäinen ja nauttii laajaa kansansuosiota.

– Jopa siinä määrin, että Venäjä ei uskalla irrottaa joukkoja Valko-Venäjältä Ukrainan rintamalle, sillä se saattaisi johtaa levottomuuksiin ja Lukashenkan kaatumiseen.

Kansanedustajan mukaan on selvää, että Valko-Venäjän vapautuminen on kiinni laajemmasta geopoliittisesta kontekstista ja maan sisäisin toimin ei muutosta saada aikaan.

– Ukrainan sota on tässäkin mielessä kriittinen. Venäjän tappio käynnistäisi ketjureaktion, joka johtaisi alueen maiden, myös Valko-Venäjän, vapautumiseen, Kaleva näkee.

– [Vladimir] Putin haaveili Venäjän imperialistisen mahdin palauttamisesta, mutta on parhaillaan menettämässä senkin vähän, mitä Neuvostoliitosta enää on jäljellä. Senkin vuoksi Ukrainan tukeminen on koko Euroopalle erittäin tärkeää.

