Tällä alalla lähes kaksi kolmesta työntekijästä oireilee psyykkisesti

Psyykkinen oireilu on yleistä elokuva- ja tv-alalla työskentelevillä.

Riippumattomien tuotantoyhtiöiden tuotannoissa oireilee psyykkisesti lähes kaksi kolmesta työntekijästä. Oireilu käy ilmi Työterveyslaitoksen kyselystä, johon vastasi yli 600 alan ammattilaista.

– Elokuva- ja tv-alan tuotantojen työhyvinvointia ei ole aiemmin laaja-alaisesti kartoitettu Suomessa. Tiedossa on, että moni vaihtaa pois alalta, jolla työskentely saatetaan kokea vaativaksi. Siksi oli tärkeää kartoittaa nykytilaa ja päästä sen pohjalta kehittämään työhyvinvointia, erikoistutkija Päivi Vanttola ja erityisasiantuntija Heli Ansio Työterveyslaitoksesta kertovat tiedotteessa.

Työterveyslaitos teki tutkimuksen osana audiovisuaalisen alan Avaus-vastuullisuushanketta, jota toteuttaa Audiovisual Producers Finland – APFI ry yhdessä Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry:n ja Suomen Journalistiliiton kanssa.

– Alan työntekijöiden työhyvinvointia koskevista haasteista on puhuttu jo pitkään, mutta tarkempaa tietoa ei ole ollut aikaisemmin saatavilla. Tutkimustuloksien avulla pääsemme vihdoin kehittämään alaa tutkitun tiedon pohjalta, sanoo työehtoasiantuntija Marika Väisänen Suomen Journalistiliitosta.

– Kokeneita tekijöitä kaikista ammattiryhmistä poistuu alalta sen kuormittavuuden vuoksi. Laaja-alaista kokemusta tarvitaan, jotta ala voisi kehittyä ja samoja virheitä ei toistettaisi aina uuden tuotannon alkaessa. On koko alalle hyödyksi, jos tutkimuksen myötä ammattilaisten työuria saadaan pidennettyä ja kokeneet tekijät pidettyä alalla, sanoo Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry:n puheenjohtaja Matleena Kuusela.

Kuormitustekijät kasautuvat, mutta työssä on imua

Elokuva- ja tv-alan tuotannoista vastaavat usein riippumattomat tuotantoyhtiöt. Alan erityispiirteitä ovat esimerkiksi lyhyet työsuhteet, pitkät työpäivät ja työskentely epäsäännöllisinä vuorokaudenaikoina. Tuotantojen resurssit ovat usein niukat ja riittävän rahoituksen hankkiminen on haastavaa.

Kyselyllä selvitettiin elokuva- ja tv-alalla työskentelevien työhyvinvoinnin nykytilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kyselyssä tuli esiin elokuva- ja tv-alan työn voimavaroja. Työn imu alalla on yleisesti ottaen vahvaa, ja erityisen vahvaa luovaa työtä tekevillä. Esihenkilöt koettiin valtaosin oikeudenmukaisiksi.

Kysely tuo esiin myös työn vaatimuksia alalla. Kyselyn mukaan erityisesti alan yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat ja määräaikaiset työntekijät tekevät pitkää työaikaa ja muuta kuin päivätyötä. Nämä kuormittavat työaikapiirteet esiintyivät usein samoilla osastoilla, joilla korostuivat myös lyhyet työ- tai toimeksiantosuhteet, työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteet, fyysisesti raskas työ ja riittämätön palautuminen työstä.

– Hälyttävää on, että lähes kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta oireili psyykkisesti. Luku on kolminkertainen suomalaiseen työikäiseen väestöön verrattuna. Erityisen yleistä oirehdinta on yksinyrittäjillä ja ammatinharjoittajilla, Vanttola summaa.

Joka toinen yrittäjä, ammatinharjoittaja ja määräaikainen työntekijä joustaa usein työajoista. Työaikojen ennakoimattomuus johtaa monia kierteeseen: jaksotyön tasoittumisvapaita käytetään työntekoon ja tuotantojen välisiä työttömyysjaksoja työstä palautumiseen. Palkallisia lomia on vähän.