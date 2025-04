Huutoriita Valkoisessa talossa, avustaja riensi Elon Muskin ja ministerin väliin

Erimielisyydet Doge-johtaja ja miljardööri Elon Muskin sekä Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin välillä kärjistyivät huutoriidaksi Valkoisessa talossa, kertoo Axios-media.

Kyse oli kahden silminnäkijän ja kolmen lähteen mukaan Yhdysvaltain verohallintoa (IRS) koskevasta kiistasta.

Viime torstaina tapahtunut riita osoittaa Axioksen mukaan, kuinka paljon Muskin persoona ja karski tapa toimia kulujen karsimiseen tähtäävässä Doge-projektissaan on ärsyttänyt joitakin hallinnon korkeissa viroissa olevia.

The New York Times kertoi aiemmin, että Bessent ja Musk ovat kiistelleet siitä, kuka johtaisi jatkossa IRS:ää. Miesten riidasta ”toisensa naamoissa kiinni” ei kuitenkaan aiemmin ole hiiskuttu julkisuuteen.

Silminnäkijän mukaan riita alkoi presidentin virkahuoneessa Donald Trumpin läsnä ollessa, ja miehet jatkoivat huutamistaan länsisiiven käytävällä.

– Se oli melkoinen kohtaus. Ja äänekäs, todella äänekäs, hän kuvailee.

Musk ja Bessent eivät kommentoineet kiistaa. Muskilla on ollut näyttäviä yhteenottoja myös ulkoministeri Marco Rubion, liikenneministeri Sean Duffyn sekä kauppaneuvonantaja Peter Navarron kanssa.

– Kaikkien mielestä Doge on hieno juttu, mutta Elonin temppuilu on vain hieman liikaa, eräs hallinnon lähde pohtii.

Muskin ja Bessentin matka alkoi kuoppaisesti jo Trumpin presidenttiyden nivelvaiheessa, kun Musk lobbasi voimakkaasti Howard Lutnickiä valtiovarainministeriksi.

Trumpin aloitettua tehtävässään Musk ja Bessent ottivat yhteen valtiovarainministeriön rekrytoinneista – tai oikeammin siitä, kenellä on valta päättää.

Osin kyse on lähteiden mukaan myös luonne-eroista. Musk on nopealiikkeinen yritysjohtaja ja somejulkkis, Bessent on varautunut taloustieteilijä, joka mieluummin selittäisi markkinafaktoja kuin paistattelisi parrasvaloissa.

– Bessentilläkin on kuitenkin rajansa, eräs hänet tunteva kertoo.

Viimeisin ongelma syntyi, kun Trump nimitti Muskin haluaman Gary Shapleyn IRS:n pääjohtajaksi. Bessent ajoi tehtävään apulaisvaltiovarainministeri Michael Faulkenderiä.

Viime torstaina Bessent päätti nostaa kissan pöydälle asiassa Muskin kanssa. Hän arvosteli Muskin tehneen puheitaan vähemmän budjettileikkauksia Dogessa. Musk kutsui Bessentiä ”Sorosin agentiksi” ja väitti tämän sijoitusrahaston epäonnistuneen.

Riitely kuumentui haistatteluun ja siihen pisteeseen, että avustajan piti astua miesten väliin.

Tapahtumien aikana myös Italian pääministerin Giorgia Melonin kerrotaan olleen kuuloetäisyydellä, sillä hän oli Valkoisessa talossa tapaamassa Trumpia samana päivänä.

Seuraavana päivänä perjantaina Bessent vaikutti kuitenkin saaneen viimeisen sanan, kun kerrottiin, että Shapley on ulkona ja Faulkender tulee tilalle.

Valkoisen talon sisäpiiriläisten mukaan Muskilla ja Bessentillä ei tunnu olevan kiinnostusta sopuun, joten nyt odotetaan mitä tapahtuu seuraavaksi.

– Scott voitti tämän erän. Mutta en haluaisi Muskin tapaista kaveria vihollisekseni, eräs lähde toteaa.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt puolestaan kuittasi riidasta kysyttäessä, että Trump on palkannut asioihin ”intohimoisesti” suhtautuvia ihmisiä.

– Erimielisyydet ovat normaali osa mitä tahansa tervettä politiikan prosessia, Leavitt lausui.

