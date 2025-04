Martin Paasi: Pääomaköyhässä maassa ei synny uutta yritystoimintaa

Kansanedustaja Martin Paasin (kok.) mukaan hallitus päätti puoliväliriihessä lukuisista kasvurahoituksen saatavuutta parantavista toimista. Hän pitää päätöksiä erittäin tärkeinä Suomen pääomamarkkinoiden ja vaurastumisen kannalta.

– Suomalaisyritykset kohtaavat rahoitushaasteita erityisesti voimakkaan kasvun vaiheessa. Ongelma on laajasti tunnistettu. Erityisesti verotukselliset rakenteet vaikeuttavat kotimaisen pääoman liikkumista ja kerryttämistä. Pääomaköyhässä maassa ei synny investointeja eikä uutta yritystoimintaa, Martin Paasi toteaa tiedotteessa.

Risto Murron työryhmä esitti raportissaan lukuisia kasvuyritysten toimintaedellytyksiä edistäviä toimia. Hallitus päätti toteuttaa niistä lähes jokaisen.

– Tappioiden vähennysajan pidentäminen kymmenestä kahteenkymmeneenviiteen vuoteen on erittäin odotettu päätös. Monella kasvuyrityksellä on tarve jaksottaa erityisesti alkuvaiheen tappioita pidemmälle ajalle. Lyhyt vähennysaika on ollut meille merkittävä kilpailuhaitta Ruotsiin ja Norjaan verrattuna, Martin Paasi kertoo.

Lisäksi riihessä päätettiin muun muassa kansainvälisiä standardeja vastaavan yhteisömuotoisen rahastorakenteen perustamisesta, yrityskauppojen verotuksen vääristymien korjaamisesta ja EU-lainsäädännön mahdollistamien rahastorakenteiden, kuten ELTIF-rahastojen toimeenpanosta. Tavoitteena on tukea suurten pääomarahastojen syntymistä.

– Hallitus selvittää myös yleishyödyllisten yhteisöjen sijoitustoiminnan helpottamista. Esimerkiksi säätiöillä on paljon varallisuutta, jonka sijoittamisesta pääomarahastoihin on tehty verotuksellisesti vaikeaa. Pääomarahastot ovat niitä, joilla on tarvittava osaaminen kasvuyritysten rahoittamiseen, Martin Paasi sanoo.