Alexander Stubb vierailee Afrikassa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vierailevat Keniassa ja Tansaniassa 12.–16. toukokuuta.

Valtiovierailut käynnistyvät Kenian presidentti William Ruton tapaamisella Nairobissa. Keskustelujen jälkeen ohjelmassa on seppeleenlasku Uhuru Gardensin muistomerkille. Päivän päätteeksi presidenttipari osallistuu Kenian presidenttiparin isännöimälle juhlapäivälliselle.

Vierailun aikana presidentti Stubb tapaa paikallisia kansalaisjärjestöjen edustajia ja ulkopolitiikan asiantuntijoita. Presidentti Stubb vierailee myös Nairobin yliopistolla, jossa hän pitää puheen geopolitiikasta ja monenkeskisen järjestelmän murroksesta.

Presidentti Stubb osallistuu EU:n ja Kenian yritysfoorumiin ja pitää puheen sen päätöstilaisuudessa. Ohjelmassa on lisäksi Business Finlandin järjestämä yritysseminaari, jonka painopisteenä on rakennettu ympäristö ja terveyssektori.

Presidentti tutustuu nuorille ammatillista koulutusta Nairobissa tarjoavaan oppilaitokseen ja yritykseen, jotka ovat mukana Suomen ulkoministeriön rahoittamassa ammatillisen koulutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä vahvistavassa hankkeessa. Presidentti vierailee myös Kawangwaren asuinalueella, jossa hän tutustuu EU:n ja Finnfundin rahoittamaan hankkeeseen verkkoyhteyksien saatavuuden parantamiseksi.

Ohjelmassa on myös vierailu YK:n Nairobin päämajaan UNONiin, jossa presidentti Stubb tapaa päämajan sekä YK:n ympäristöohjelma UNEPin ja YK:n asuinyhdyskuntaohjelma UN-Habitatin pääjohtajat. Keskustelujen aiheina ovat muun muassa YK:n tulevaisuus ja monenkeskisen järjestelmän tukeminen sekä YK:n Nairobin päämajan merkitys.

Suomen Kenian-suurlähettiläs isännöi vastaanoton valtiovierailun kunniaksi.

Presidentti Stubbin vierailu on ensimmäisen presidenttitason vierailu Suomesta Keniaan.

Presidenttiparin matka jatkuu Keniasta Tansaniaan, jossa Stubb tapaa Tansanian presidentti Samia Suluhu Hassanin Dar es Salaamissa 14. toukokuuta. Päivän päättää presidentti Suluhu Hassanin emännöimä juhlapäivällinen.

Presidentti Stubb pitää puheen Martti Ahtisaari Legacy -seminaarissa, jonka järjestävät CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation -rauhanvälitysjärjestö, Suomen suurlähetystö Tansaniassa ja Tansanian ulkoministeriö. Presidentti Ahtisaaren rauhantyön perintöä kunnioittava seminaari on osa keskustelutilaisuuksien sarjaa rauhanvälityksen tulevaisuudesta. Presidentin ohjelmassa on myös alueellisiin rauhan- ja turvallisuuden kysymyksiin keskittyvä työlounas.

Vierailun aikana presidentti Stubb osallistuu YK:n kehitysohjelma UNDP:n Innovation Week -konferenssiin sekä Business Finlandin järjestämään terveydenhoitoon ja rakennettuun ympäristöön keskittyvään yritysseminaariin, joissa hän pitää puheenvuorot. Presidentti vierailee myös Dar es Salaamin kasvitieteellisessä puutarhassa, jossa julkistetaan suomalais-tansanialainen metsätalouden Forestry, Land Use and Value Chains Development -kehitysyhteistyöhanke.

Ohjelmassa on myös tutustuminen YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin -hankkeeseen, joka edistää naisten asemaa ja oikeuksia Tansaniassa, sekä vierailu Tansanian kansallismuseoon.

Suomen Tansanian-suurlähettiläs emännöi vastaanoton valtiovierailun kunniaksi.

Edellisen presidenttitason vierailun Suomesta Tansaniaan teki presidentti Tarja Halonen vuonna 2003.

Presidentti Stubbin valtiovierailuseurueeseen kuuluvat kansanedustaja, eduskunnan Kenia-ystävyysryhmän puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén ja kansanedustaja, eduskunnan globaaliryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu sekä yritysvaltuuskunta, jossa on edustajia elinkeinoelämän eri aloilta.

Valtiovierailuilla juhlistetaan Suomen 60-vuotisia diplomaattisuhteita taivalta Kenian ja Tansanian kanssa.