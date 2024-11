Takaisku Kiinalle – ydinsukellusveneiden tukikohta olisi sodassa ratkaiseva

Intia rakentaa parhaillaan maan itärannikolle miljardien eurojen sotilastukikohtaa. Sen tarkoituksena on suojata maan kasvavaa ydinsukellusveneiden laivastoa Intian valtameren hallinnan kannalta strategisessa kohdassa.

RUSI-tutkimuslaitoksen asiantuntija Sidharth Kaushal sanoo Wall Street Journal -lehdelle, että vuoren juurella sijaitseva INS Varsha -tukikohta varustetaan laajoilla maanalaisilla tiloilla sukellusveneiden telakoitumista varten.

Intian hallituksen tavoitteena on vahvistaa maan pelotevaikutusta Kiinan suuntaan. Bengalinlahden tukikohta sijaitsee maailmantalouden kannalta kriittisten kuljetusyhteyksien lähellä. Merialueen kautta kulkee noin 30 prosenttia globaalista tavaraliikenteestä ja 80 prosenttia Kiinan öljyntuonnista.

– Kulkua Malakansalmen läpi voivat hallita useat eri tahot, joiden kanssa Kiina voi ajautua konfliktiin. Yhdysvaltain laivaston ohella näistä merkittävin on Intian laivasto, Kaushal toteaa.

Monien asiantuntijoiden mukaan mahdollisessa Taiwania tai Etelä-Kiinan merta koskevassa konfliktissa Malakansalmen hallinnasta tultaisiin käymään kiivas kamppailu.

Alueen strateginen merkitys on huomattu Pekingissä, joka on investoinut vuosien varrella suuria summia kaupallisiin satamahankkeisiin Myanmarissa, Bangladeshissa ja Sri Lankassa. Satamia voi käyttää tarvittaessa sotilaallisiin tarkoitusperiin, minkä Kiinan laivaston sota-alusten viimeaikaiset vierailut ovat osoittaneet.

Sri Lankan Colombossa sijaitsevaan satamaan saapui elokuun lopulla kaksi kiinalaista maihinnousualusta ja ohjushävittäjä. Satamaan oli samanaikaisesti telakoitunut Intian laivaston ohjushävittäjä Mumbai. Eräänä tavoitteena on ollut totuttaa alueen valtiot kiinalaisalusten läsnäoloon.

Intian Varsha-tukikohdan arvioidaan tuovan maan asevoimille useita taktisia etuja. Suhteellisen lähellä sijaitsee useita Intian ilmavoimien lentotukikohtia.

– Kyseessä on alue, jolla Intian laivastolla on merkittävä paikallinen ylivoima Kiinaan nähden. Ympärillä on kolmessa suunnassa joko Intian omaa aluetta tai valtioita, jotka ovat puolueettomia tai osin Intian puolella. Vaikutusvallasta toki käydään jatkuvaa kamppailua, Sidharth Kaushal toteaa.

Intian uuteen tukikohtaan tullaan luultavasti sijoittamaan yli kymmenen ydinsukellusvenettä. Maan laivastolla on tällä hetkellä käytössään niitä vain kaksi kappaletta. Uusien laivastovahvistuksen rakentamisessa on kiire, sillä Kiinan laivastolla on jo 12 ydinsukellusvenettä.