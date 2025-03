Taistelukentälle käänne – näin Kremlille voidaan lisätä painetta

Presidentti Donald Trumpin hallinto on jo pitkään viestittänyt, että jos Vladimir Putin torjuu pyrkimykset sotatoimien lopettamiseen Ukrainassa, Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita Venäjälle.

Koska Kreml on toistaiseksi kieltäytynyt tulitauosta ja vaatinut pakotteiden lieventämistä ennakkoehtona neuvotteluille, nyt on amerikkalaistutkija Doug Klainin mukaan ajankohtaista harkita paineen lisäämistä Moskovaa kohtaan.

– Jos Yhdysvallat painostaa Putinia pelkillä pakotteilla, vaikutukset eivät pure heti. Jotta saataisiin Venäjän johtajan huomio, uusiin pakotteisiin on yhdistettävä nykyisten pakotteiden entistä tiukempi täytäntöönpano ja Ukrainalle annettavan sotilasavun lisääminen maan aseman vahvistamiseksi taistelukentällä, Atlantic Council -ajatushautomon tutkijana toimiva Klain kirjoittaa.

Uuden sotilaallisen apupaketin hyväksyminen olisi hänen mukaansa kipeästi kaivattu signaali päättäväisyydestä Donald Trumpin hallinnon kokeiltua kahden kuukauden ajan pehmeää lähestymistapaa suhteessa Venäjään.

– Ennätyksellisen moni amerikkalainen on tällä hetkellä sitä mieltä, että Trump tekee liian vähän Ukrainan auttamiseksi, ja uskoo hänen asettuvan Venäjän puolelle. Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff lisäsi vastikään näitä huolia toistamalla kritiikittömästi Kremlin valheellista narratiivia Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan perusteista, Klain sanoo.

– Kun Ukraina tukee Trumpin tulitaukoehdotusta, mutta Putin keksii jatkuvasti uusia syitä viivyttelylleen, on vaikea välttyä päätelmältä, että Venäjä on rauhan suurin este, hän toteaa.

Trumpin pitäisi hänen mukaansa vastata Putinin viivyttelytaktiikkaan noudattamalla oman ulkoministerinsä Marco Rubion jo tammikuussa esittämää näkemystä, että Ukraina tarvitsee enemmän vipuvoimaa suhteessa Venäjään.

Se edellyttäisi tilanteen kääntämistä taistelukentällä niin, että Venäjän eteneminen kyetään pysäyttämään.

– Ukrainan aseman vahvistaminen taistelukentällä voisi olla Trumpille poliittisesti edullista. Ex-presidentti Joe Bidenia kritisoitiin pitkään virheellisestä lähestymistavastaan, jonka seurauksena Ukraina sai tarpeeksi aseapua selviytyäkseen, mutta ei voittaakseen. Trump voisi nyt korjata Bidenin virheen tekemällä historiallisen päätöksen sotilaallisesta avusta Ukrainalle Venäjän pakottamiseksi neuvottelupöytään, Klain arvioi.

Venäjä ei ole tutkijan mukaan vielä valmis vakaviin rauhanneuvotteluihin, mutta Vladimir Putin on haavoittuvassa asemassa. Presidentti uhraa valtavia määriä sotilaita saavuttaakseen vaatimattomia voittoja Ukrainassa, ja hänellä on vaikeuksia korvata suurta määrää kalliissa rintamahyökkäyksissä menetettyä kalustoa.

Maan talous on ahtaalla, inflaatio on korkea ja työvoimasta on pulaa.

– Venäjän diktaattori uhoaa ja vaatii lisää myönnytyksiä, mutta tarjoaa vastineeksi hyvin vähän. Jos Trump haluaa saavuttaa aidon rauhan, hänen on painostettava Moskovaa paljon tähänastista enemmän. Pakotteiden lisääminen on välttämätön askel, mutta Ukrainalle annettavat aseet, joita se tarvitsee työntääkseen Venäjän takaisin, osoittautuvat todennäköisesti sitäkin tehokkaammiksi, Klain korostaa.