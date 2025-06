Taistelua ilmassa – Venäjän lennokkeja jahdataan

Lennokkien massiivinen käyttö Ukrainan sodassa on pakottanut molemmat osapuolet kehittämään uudenlaisia torjuntakeinoja.

Drooneja käytetään yhä useammin muiden droonien pudottamiseen joko törmäyksen voimalla, räjähteillä tai pienellä verkolla.

Ukrainan asevoimat julkaisi jo viime kesänä videoita, joissa näytettiin Venäjän suurikokoisten Zala- ja Orlan-10-tiedustelulennokkien pudottamista. Osaan tiedustelulennokeista on asennettu tekoälyä hyödyntäviä väistöjärjestelmiä.

Suuret tiedustelulennokit ovat toisaalta melko kömpelöitä, eli taktiikan hyöty on jäänyt kyseenalaiseksi.

Ukrainalainen Feeniks-drooniyksikkö kertoo tuhonneensa Kramatorskin rintamalla seitsemän venäläistä FPV-droonia. Viime aikoina ovat yleistyneet valokuitukaapelilla ohjattavat räjähdelennokit, jotka kestävät elektronista häirintää. Koska signaali ei katkea radioyhteyden lailla maaston muotojen vuoksi, voivat valokuitudroonit laskeutua maastoon ja odottaa sopivaa kohdetta.

Feeniks-yksikön videolla näkyy, kuinka vihollisen lennokki tuhotaan törmäämällä. Droonit iskivät myös muihin kohteisiin, kuten venäläissotilaiden poteroihin, ammusvarastoon ja ajoneuvoja vastaan.

On the Kramatorsk front, Ukraine’s “Phoenix” UAV unit destroyed 7 Russian FPV drones (including ambush teams), a military vehicle, a motorcycle, and a field ammo depot. Around 10 Russian troops were also eliminated. pic.twitter.com/23vbsY76oQ

