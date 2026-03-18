Tähtäimessä Kiina – tämän vuoksi Donald Trump hakee diiliä Kremlin kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin suhtautuminen Venäjän presidentti Vladimir Putiniin liittyy laajempaan strategiaan, jossa keskeinen vastustaja ei ole Venäjä vaan Kiina.

Valkoisen talon ajattelussa Kremlin houkutteleminen irti sodasta Ukrainassa taloudellisten kannustimien ja yhteistyön avulla voisi pitkällä aikavälillä muuttaa suurvaltasuhteita Washingtonin eduksi.

– Läheisemmän suhteen löytäminen Venäjän kanssa voisi luoda uuden voimatasapainon suhteessa Kiinaan, joka olisi erittäin hyödyllinen, hallintolähde sanoo Politicolle.

Taustalla on Donald Trumpin hallinnon näkemys, jonka mukaan Kiina muodostaa Yhdysvalloille suurimman geopoliittisen uhkan. Siksi Valkoinen talo on valmis jatkamaan neuvotteluja Ukrainasta, vaikka tuloksia ei ole syntynyt yli vuoteen.

Neuvotteluja ovat vetäneet muun muassa Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff ja vävy Jared Kushner.

Ajatus Venäjän ja Kiinan liittouman heikentämisestä ei ole uusi. Sitä on verrattu kylmän sodan aikaan, jolloin Yhdysvallat pyrki irrottamaan Kiinan Neuvostoliitosta.

Pekingin ja Moskovan suhde on tiivis

Suunnitelmaan suhtaudutaan kuitenkin epäillen. Ukrainalaislähteen mukaan vastaavia yrityksiä on nähty aiemminkin ilman tulosta.

– Molempia yhdistää yksi asia, jota ei voi murtaa: maat vihaavat Yhdysvaltoja demokratian symbolina, lähde arvioi.

Monet asiantuntijat uskovat, ettei Venäjän ja Kiinan välinen suhde ole helposti rikottavissa. Maiden yhteistyötä kuvataan tiiviiksi, ja Venäjä nähdään yhä enemmän Kiinan juniorikumppanina.

Trumpin hallinto on pyrkinyt rajoittamaan Kiinan vaikutusvaltaa myös muualla maailmassa. Painostus- ja voimatoimia on kohdistettu Venezuelaan, Iraniin ja Kuubaan sekä Kiinan hankkeisiin Latinalaisessa Amerikassa.

Samalla Venäjän kanssa käytäviä neuvotteluja jatketaan, vaikka maiden suhteet ovat jännitteiset.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on todennut, ettei Venäjän ajautuminen pysyvästi Kiinan alisteiseksi kumppaniksi olisi Yhdysvaltojen etujen mukaista. Täysi irtautuminen Kiinasta on kuitenkin hänen mukaansa epätodennäköistä.