Tähän kävelyreittiin kuluisi 4492 tuntia ilman taukoja

Maailman pisimpiin lukeutuva kävelyreitti alkaa Etelä-Afrikan Kapkaupungista, kulkee Lähi-idän kautta koilliseen ja jatkuu Kaukoidässä Ohotanmeren rannalla sijaitsevaan Magadanin kaupungiin.

Brilliant Maps -sivuston mukaan reitille tulisi pituutta 22 387 kilometriä. Kyseessä on yhtäjaksoinen ja kohtuullisen suora reitti.

Google Maps -sivuston laskelman perusteella matkan kävelemiseen kuluisi 4 492 tuntia eli 187 vuorokautta ilman taukoja. Jos päivässä kävelisi kahdeksan tunnin ajan, olisi perillä 562 vuorokauden kuluttua.

Reitillä kertyy nousua yhteensä 118 kilometriä ja laskua saman verran, mikä vastaa yli kymmentä nousua Mount Everest -vuorelle. Melko vaarallinen reitti kulkisi Etelä-Sudanin, Syyrian ja 14 muun valtion läpi.

Sosiaalisessa mediassa on huomautettu, että Panamericana-reitti on laskettu maailman pisimmäksi autotieksi. Sen kokonaispituus on noin 24 000 kilometriä. Se kulkee Alaskan pohjoisosista Chilen eteläkärkeen. Reitissä on reilun sadan kilometrin pituinen katkos eteläisen Panaman ja Kolumbian pohjoisosien välillä.

