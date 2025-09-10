Tähän ikäryhmään kuuluville jää ensi vuonna 400 euroa enemmän käteen

Tietyn ikäryhmän nettopalkat kasvavat ensi vuonna muita enemmän. Taustalla on ensi vuoden alussa voimaan astuva muutos, jonka myötä 53–62-vuotiaiden työeläkemaksun korotus poistuu. Veronmaksajain keskusliiton ekonomisti Janne Kalluinen käsittelee vähälle huomiolle jäänyttä muutosta Taloustaidossa julkaistussa blogissa.
Jatkossa maksu on sama kaikille vakuutusvelvollisille. Kalluinen viittaa Kevan ja Julkisen talouden suunnitelmassa esitettyihin arviihin, joiden mukaan maksu alenisi näillä näkymin 7,30 prosenttiin. Samalla vakuutusvelvollisuutta jatketaan 68 ikävuoteen.
– Tämä tarkoittaa, että 53–62-vuotiaiden maksu alenee selvästi. Toisaalta korkeammasta maksusta on saanut aiemmin vastineeksi korkeamman eläkekarttuman: 1,7 prosenttia (tavanomaisen 1,5 prosentin sijaan). Toki huomion ansaitsee sekin, että työnantajan osa eläkemaksusta on ollut näissä tapauksissa muita pienempi, Kalluinen selventää.
Sen sijaan esimerkiksi 17–52-vuotiaalle maksun nousu on Kalluisen mukaan käytännössä veronkiristys. Eläkettä karttuu saman verran kuin ennenkin, mutta maksu nousee.
Kuinka suurista rahamääristä muutoksessa sitten on aivan käytännössä kyse? Kalluinen on laatinut asiaa varten esimerkkilaskelman. Esimerkiksi 52 000 euron vuosipalkalla 53–62-vuotiaalla veroprosentti on noin 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin tilanteessa, jossa maksu pysyisi vuoden 2025 tasolla (8,65 prosenttia).
– Käteen jäävä tulo vuodessa kasvaisi muutoksen seurauksena noin 400 euroa, Kalluinen huomauttaa.
17–52- ja 63–67-vuotiaalla muutokset ovat Kalluisen mukaan pienempiä.
– Mutta ikävä kyllä myös muutoksen etumerkki muuttuu. 52 000 euron vuosipalkalla veroprosentti värähtäisi 0,1 prosenttiyksiköllä ylöspäin, ja käteen jäävät tulot pienenevät noin 50 eurolla vuodessa eläkemaksumuutoksen seurauksena, ekonomisti toteaa.