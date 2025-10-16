Täällä vuokrat laskivat edelleen – ”Poikkeuksellinen tilanne”

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat heinä-syyskuussa koko maassa 0,1 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat 0,5 prosenttia, kun taas muualla Suomessa vuokrat nousivat 0,6 prosenttia.
Vuokrat olivat pääkaupunkiseudulla laskussa jo toista neljännestä peräkkäin.
Tämä on poikkeuksellista, sillä ennen toisen neljänneksen laskukäännettä vuokrat eivät olleet aiemmin laskeneet pääkaupunkiseudulla. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen asuntojen vuokrat -tilastosta.
– Pääkaupunkiseudulla oltiin heinä-syyskuussa poikkeuksellisessa tilanteessa, kun vapaarahoitteiset vuokrat laskivat vuodentakaisesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kaiken kokoisissa asunnoissa. Vastaavasti Turussa, Tampereella ja Oulussa vuokrat nousivat kaiken kokoisissa asunnoissa. Alueellinen eriytyminen korostuu siis isoissa kaupungeissa entisestään, sanoo tiedotteessa Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen.
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat kolmannella neljänneksellä eniten Vantaalla, -1,3 prosenttia ja nousivat eniten Rovaniemellä, 2 prosenttia. Yksiöiden vapaarahoitteiset vuokrat laskivat (0,5 %) pääkaupunkiseudulla vuodentakaisesta. Muualla Suomessa yksiöiden vuokrat nousivat 0,6 prosenttia.
Verkkouutiset kysyi äskettäin asuntomarkkinoiden asiantuntijoilta, kuinka paljon vapaarahoitteisten asuntojen vuokrissa näkyvät nyt asumistukien muutosten vaikutukset.
Valtion tukemissa asunnoissa eli ara-asunnoissa vuokrat nousivat kolmannella neljänneksellä selvästi vapaarahoitteisten asuntojen vuokria enemmän. Pääkaupunkiseudulla ara-vuokrat nousivat 3,7 prosenttia ja muualla maassa 3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.
– Valtion tukemissa asunnoissa vuokrien nousu oli heinä-syyskuussa kuitenkin pienempää kuin aiemmin tänä vuonna. Suurimmissa kaupungeissa ara-asuntojen vuokrat nousivat noin kolmesta viiteen prosenttiin vuotta aiempaan verrattuna. Poikkeuksena oli Vantaa, jossa tuettujen vuokrien vuosinousu oli vain 1,6 prosenttia, Korhonen sanoo.
