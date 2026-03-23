Aso-asunnon voisi lunastaa omakseen – näitä muutoksia järjestelmään esitetään

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta asumisoikeuslain muuttamiseksi. Muutosten tavoitteena on varmistaa asumisoikeusjärjestelmän kestävyys muuttuvissa markkinaolosuhteissa.

Muutokset mahdollistaisivat asumisoikeustalojen rajoituksista vapauttamisen tietyissä rajatuissa tilanteissa sekä näissä tilanteissa myös asukkaille mahdollisuuden lunastaa asunto omakseen. Lisäksi asumisoikeusasuntojen haussa käytettävistä järjestysnumeroista luovuttaisiin. Lausuntoja voi antaa 8. toukokuuta asti.

– Esitys tarjoaa lisää joustavuutta muuttuviin tilanteisiin, keinoja hallita asumisoikeusjärjestelmän taloudellisia riskejä sekä tapoja turvata asukkaiden asema muutoksissa. Järjestysnumeroista luopuminen vähentää byrokratiaa niin asunnon hakijoiden kuin asumisoikeustoimijoiden kannalta, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) sanoo tiedotteessa.

Asumisoikeusasunnot ovat valtion tukemia asuntoja, joita koskevat laissa määritellyt käyttö- ja luovutusrajoitukset. Asumisoikeuslain uudistuksessa esitetään mahdollisuus vapauttaa asumisoikeustalo sitä koskevista rajoituksista, jos sen huoneistoille ei olisi enää kysyntää asumisoikeusasuntoina. Rajoituksista vapauttaminen olisi myös vaihtoehto tilanteessa, jossa asumisoikeusyhteisö menisi konkurssiin.

Uutena asiana uusiin asumisoikeussopimuksiin lisättäisiin ehto, jonka mukaan sopimus voitaisiin irtisanoa, jos talossa olisi paljon asuntoja tyhjillään tai vuokrattuna tai jos talon taloudellinen tilanne olisi muuten pitkäaikaisesti heikentynyt.

Tilanteissa, joissa talo vapautettaisiin rajoituksista tai uusi asumisoikeussopimus irtisanottaisiin, asumisoikeuden haltijalle tarjottaisiin mahdollisuus lunastaa asunto omakseen.

Rajoituksista vapauttaminen ja uusien asumisoikeussopimusten irtisanominen edellyttäisivät viranomaisen, eli Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen, hyväksynnän.

Asumisoikeusasuntojen hakemisen yhteydessä käytettävistä järjestysnumeroista ehdotetaan luovuttavan. Asumisoikeuden haltijat valittaisiin jatkossa hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Muutokset säännöksiin toisivat järjestelmään kaivattua taloudellista joustoa. Asumisoikeusasuntojen rajoituksista vapauttaminen säilyisi silti edelleen poikkeuksellisena ja viimeisenä keinona. Uudistuksessa keskeisellä sijalla ovat asukkaiden asumisturvan ja oikeuksien varmistaminen.

Asumisoikeustalon rajoituksista vapauttamista vajaakäyttötilanteissa on ehdotettu lainsäädäntöön aiemminkin, mutta ehdotus poistettiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan esityksestä. Valiokunta katsoi tuolloin, ettei muutos ollut tarpeen, koska asuntojen vajaakäytön ei nähty merkittävästi vaikuttavan asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiin. Ympäristöministeriö ehdottaa nyt muutoksia lakiin, koska asuntojen vajaakäyttö on lisääntynyt.

Nyt valmistellun hallituksen esityksen taustalla on ympäristöministeriön tilaama ja vuonna 2025 valmistunut selvitys, jossa tarkasteltiin asumisoikeuskannan taloudellista tilannetta sekä arvioitiin järjestelmään liittyviä riskejä sekä mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Selvityksessä havaittiin, että suurimmat riskit liittyvät tyhjiin asumisoikeusasuntoihin, joita ei käyttörajoitusten vuoksi voida muuttaa vuokra- tai omistusasunnoiksi.

Järjestysnumeroista luopumisen tavoitteena on puolestaan yksinkertaistaa asumisoikeusasuntojen hakuprosessia ja madaltaa kynnystä hakea asuntoa.