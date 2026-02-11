Täällä hyökkääjä kärsii raskaita tappioita – ”kymmenkertaiset Ukrainaan verrattuna”

Venäjän joukot ovat useiden kuukausien ajan yrittäneet tunkeutua Itä-Ukrainan Lymaniin voidakseen jatkaa pääsuunnitelmansa toteuttamista – Slovjanskin-Kramatorskin taajaman miehittämistä, uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten United News -mediaan.
Asiasta kertoo Ukrainan 3. armeijakunnan maarobotteihin erikoistuneen komppanian päällikkö ”Makar”.
Hän sanoo venäläisten rynnäköineen 3. armeijakunnan puolustusasemia vastaan vasemmalta ja oikealta sivustalta. Joskus hyökkääjä onnistuu soluttautumaan pienissä ryhmissä puolustajan asemiin, mutta ne havaitaan ja tuhotaan nopeasti.
”Makarin” mukaan ryhmiä tuhotaan jatkuvasti, joten venäläisten on jatkuvasti täydennettävä joukkojaan.
– Ehkä vaikein tilanne on nyt Lymanin asutuskeskuksen lähellä. 3. armeijakunnan alueella vihollisen tappiot ovat noin 6:1. Eli he menettävät kuusi kertaa enemmän sotilaita kuin meidän joukkomme. Ja joillakin alueilla, esimerkiksi 60. prikaatin alueella, vihollisen tappiot ovat 12:1.
Ukrainan joukot etenivät äskettäin Dobropilljan taktisella alueella. Venäläiset joukot etenivät Pohjois-Sumyn alueella, Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella, Huljaipolen suunnalla ja Zaporižžjan alueen länsiosassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.