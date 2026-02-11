Venäjän joukot ovat useiden kuukausien ajan yrittäneet tunkeutua Itä-Ukrainan Lymaniin voidakseen jatkaa pääsuunnitelmansa toteuttamista – Slovjanskin-Kramatorskin taajaman miehittämistä, uutisoi Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media viitaten United News -mediaan.

Asiasta kertoo Ukrainan 3. armeijakunnan maarobotteihin erikoistuneen komppanian päällikkö ”Makar”.

Hän sanoo venäläisten rynnäköineen 3. armeijakunnan puolustusasemia vastaan ​​vasemmalta ja oikealta sivustalta. Joskus hyökkääjä onnistuu soluttautumaan pienissä ryhmissä puolustajan asemiin, mutta ne havaitaan ja tuhotaan nopeasti.

”Makarin” mukaan ryhmiä tuhotaan jatkuvasti, joten venäläisten on jatkuvasti täydennettävä joukkojaan.

– Ehkä vaikein tilanne on nyt Lymanin asutuskeskuksen lähellä. 3. armeijakunnan alueella vihollisen tappiot ovat noin 6:1. Eli he menettävät kuusi kertaa enemmän sotilaita kuin meidän joukkomme. Ja joillakin alueilla, esimerkiksi 60. prikaatin alueella, vihollisen tappiot ovat 12:1.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Dobropilljan taktisella alueella. Venäläiset joukot etenivät Pohjois-Sumyn alueella, Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella, Huljaipolen suunnalla ja Zaporižžjan alueen länsiosassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.