Täällä asuvat Vladimir Putinin naisystävä ja lapset – järeä suojaus herättää huomiota

Venäjän presidentti Vladimir Putinin 360 kilometriä Moskovasta luoteeseen sijaitsevan Valdain Uzhinin huvilan ilmatorjuntaa on lisätty tuntuvasti viime vuodesta.

Vaikka Novgorodin alueella oleva huvila sijaitsee 600 kilometrin päässä Ukrainan rajalta sen ympärille on asetettu jo 12 ilmatorjuntajärjestelmää, kun vuosi sitten niitä oli vain kaksi.

VChK-OGPU Telegram-kanavan mukaan ensimmäiset Pantsir S1 -järjestelmät tuotiin Valdaihin Pietarista, koska ilmeni, että Ukrainan asevoimat onnistui monesti drooni-iskuissa Leningradin alueen energiantuotantolaitoksiin.

Vertailun vuoksi, koko 20 miljoonan asukkaan Moskovan aluetta on suojaamassa 60 ilmatorjuntajärjestelmää, vain viisi kertaa enemmän kuin Valdain huvilaa.

Järeitä turvatoimia selittää se, että huvilassa asuu Dossier Centerin mukaan ympäri vuoden Putinin naisystävä, entinen voimistelija ja National Media Groupin johtaja Alina Kabajeva kahden poikansa, Ivanin ja Vladimirin kanssa. Heille valmistui helmikuussa 2023 Putinin huvilan viereen oma talo, jolle tehtiin jopa oma pistoraide.

Uzhinin huvila on tunnettu Putinin ja hänen lähipiirinsä rentoutumispaikkana, jossa hän Aleksei Navalnyin korruption vastaisen säätiön mukaan järjestää juhlia ja tapaa vip-vieraita. Silminnäkijöiden ja Putinin tuttujen mukaan hän käy huvilallaan usein.

Myös muilla Putinin huviloilla on ilmatorjuntaa. Sitä alettiin sijoittaa niille vuoden 2022 lopulla, kun ukrainalaiset olivat iskeneet Engelsin ja Djagilevon sotilaslentotukikohtiin. Talvella Pantsireita alettiin asentaa Kremlin lähellä sijaitsevien rakennusten katoille sekä Novo-Ogaryovon ympärille Moskovassa.

Samoja järjestelmiä ryhmitettiin myöhemmin myös Putinin Sotšin huvilan Bocharov Rucheyn ympärille ja Kaukasuksen Krasnaja Poljanaan, jossa Putin käy laskettelemassa.