Synkkä video: Tältä Bahmut näytti ennen tuhoa

Venäjän Wagner-palkkasotilaiden kerrottiin edenneen Itä-Ukrainassa sijaitsevan Bahmutin kaupungin läntisimpiin osiin viikonlopun aikana. Ukrainan joukot olivat vetäytyneet kevään aikana kaupungin muista osista aiheuttaen tappioita raunioiden keskellä rynnäköiville venäläisjoukoille.

Käytännössä koko kaupunki on tuhoutunut Venäjän tykistöpommituksessa ja yli yhdeksän kuukautta kestäneissä katutaisteluissa.

Kyiv Independent -lehden perustajiin lukeutuva Oleksi Sorokin on jakanut videon Bahmutista ennen Venäjän hyökkäyssotaa. Kaupunki oli tunnettu muun muassa kuohuviinistä.

Videolla esitellään kesäisen Bahmutin puistoja, kirkkoja ja kulttuurinähtävyyksiä.

– Bahmut oli todella mukava paikka. Aiemmin kukoistaneessa kaupungissa asui 72 000 ihmistä, ja se oli tunnettu Ukrainan suolakaivoksista ja kuohuviinistä. Nyt se on hautausmaa, Oleksi Sorokin tviittaa.

