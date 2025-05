Synkkä arvio: Vladimir Putin voi iskeä pian Euroopan kimppuun

Euroopan maat ovat ryhtyneet vahvistamaan puolustustaan ja ottamaan lisää vastuuta turvallisuudestaan. Pitkän aikavälin näkymät ovat rohkaisevia, mutta lyhyellä aikavälillä Venäjä muodostaa yhä vakavan uhkan Euroopalle. Näin toteaa kansainvälisesti arvostettu brittiläinen turvallisuusasiantuntija Edward Lucas Eesti Päevalehdessä julkaistussa kolumnissaan.

Hän varoittaa, että Venäjän diktaattori Vladimir Putin voi kokea ajan olevan jopa otollinen, sillä myöhemmin Euroopasta on voinut tulla liian vahva vastustaja Venäjälle.

– Suoraan sanoen, miksi ihmeessä Vladimir Putinin pitäisi odottaa, kunnes Eurooppa on valmis? Jos Venäjällä on minkäänlaista mahdollisuutta torjua Euroopan kasvavaa vaikutusvaltaa ja uskottavuutta, se on tehtävä nyt, kun onnistumisen mahdollisuudet ovat suurimmillaan, Edward Lucas kirjoittaa.

Venäjälle ensimmäinen askel tavoitteen saavuttamisessa on lietsoa mahdollisimman paljon erimielisyyksiä Nato-liittolaisten välille.

– Venäjän tavoite olisi, että Ukraina torjuisi Yhdysvaltain presidentin ehdottaman tulitauon Euroopan tuella. Mitä todennäköisimpänä reaktiona Trump lopettaisi – ehkä välittömästi – Euroopan sotilaallisen tukemisen, jollaisena hän sitä pitää, Lucas kirjoittaa.

Euroopasta tulisi tämän seurauksena ”pelottavan pehmeä kohde”.

– On muistettava, ettei Putinin tarvitse valloittaa Eurooppaa. Riittää, että hän nöyryyttää sitä, esimerkiksi valtaamalla jonkin alueen ja uhkaamalla eskalaatiolla – mahdollisesti järjestämällä lisäksi jonkin näyttävän ”läheltä piti” -tilanteen, Lucas ennustaa.

– Shakkipelon avaus olisi vieläkin tehokkaampi, jos se osuisi yhteen kriisin kanssa maapallon toisella puolella. Xi Jinpingin yritys vallata Taiwan, johon liittyisi jokin quid pro quo -sopimus Yhdysvaltojen kanssa, vähentäisi entisestään mahdollisuutta, että Yhdysvallat tulisi pelastamaan Eurooppaa.

Edward Lucas toteaa, että tällaisen kauhuskenaarion toteutuminen ei ole kuitenkaan lainkaan varmaa.

– Mutta on varsin huolestuttavaa, että järkevästi ajattelevat ja hyvin perillä olevat ihmiset pitävät tarpeellisena keskustella siitä.