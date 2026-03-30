Ruotsin Yle säästää 32,5 miljoonaa euroa, irtisanoo 141 työntekijää

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT ilmoittaa vähentävänsä 141 työpaikkaa. Kaksi kolmasosaa irtisanomisista kohdistuu uutis- ja urheilutoimituksiin Tukholmassa, Umeåssa, Göteborgissa ja Växjössä.
Irtisanomisilla tavoitellaan 355 miljoonan kruunun eli noin 32,5 miljoonan euron säästöjä.
Leikkaukset näkyvät merkittävästi yleisradioyhtiön ohjelmatoiminnassa. Säästötoimet tulevat näkymään esimerkiksi live-urheilulähetysten määrän vähenemiseen. SVT tulee jatkossa ostamaan vähemmän esitysoikeuksia kansainvälisiin urheilukilpailuihin.
Lisäksi ohjelmatuotantoon tulee merkittäviä säästöjä, ja erilaisia gaalalähetyksiä tullaan jatkossa tuottamaan aiempaa vähemmän. Myös televisiosarjoja tullaan tilaamaan entistä vähemmän ulkoisilta tuotantoyhtiöiltä.
Irtisanomisten taustalla on yleisradioyhtiöön kohdistuva säästöpaine. Säästöpainetta on lisännyt etenkin se, että SVT on joutunut ottamaan suurempaa vastuuta Ruotsin maanpäällisen verkon käytöstä ja ylläpidosta sen jälkeen, kun Ruotsin kaupalliset televisiokanavat luopuivat verkon käytöstä.