Svetlana Tsihanouskaja IL:lle: Valko-Venäjän hallintoa odottaa romahdus

Liettuassa maanpaossa elävä Valko-Venäjän opposition johtaja Svetlana Tsihanouskaja sanoo Iltalehden haastattelussa, että todellisuudessa Valko-Venäjä osallistuu jo nyt Ukrainan sotaan antamalla Venäjän käyttää maaperäänsä ohjusten ja droonien laukaisualustoina.

– Voidaan sanoa, että Valko-Venäjän sotilaat ovat jo sotarikollisia. Toisaalta Valko-Venäjän armeija ei ole ainakaan vielä riittävän hyvin varusteltu ja harjoitellut, että se edes voisi osallistua suoriin sotatoimiin Ukrainassa, hän sanoo IL:lle.

Tsihanouskaja arvioi, että 90 prosenttia valkovenäläisistä vastustaa sotaa.

– Jos Valko-Venäjä todella lähtisi näkyvästi sotaan Venäjän rinnalle, niin kaikki kynnelle kykenevät pakenisivat Valko-Venäjältä jo ensimmäisten tuntien aikana ja keinolla millä hyvänsä.

Valtaosa Valko-Venäjän armeijasta ei Tsihanouskajan mukaan pidä Ukrainaa vihollisenaan. Hänen mukaansa vuoden 2020 presidentinvaaleissa suuri osa armeijasta äänesti muutoksen puolesta. Niissä vaaleissa Tsihanouskaja haastoi maata hallitsevan diktaattori Aljaksandr Lukašenkan.

– Toisaalta Valko-Venäjällä on jo käynnissä eräänlainen salainen tai piilotettu liikekannallepano, kun asepalveluikäisiä kutsutaan ilmoittautumaan varuskuntiin ”tarkastuksiin” ja kaupunkien väestönsuojissa tehdään tarkastuksia ja valmisteluja. Kriisitilanteen nojalla kaikki itsenäiset mediat on myös julistettu laittomiksi, Tsihanouskaja kertoo IL:lle.

− Tilanne on erittäin häilyvä. Voi olla, että Lukašenka järjestää rajalla jonkin provokaation ja saa sillä tavalla syyn kutsua venäläiset joukot maahamme tai lähettää Valko-Venäjän sotilaita Ukrainaan. Mikä tahansa on mahdollista, sillä Lukašenka on peluri, jolla on vain yksi päämäärä ja se on vallassa pysyminen. Mikään muu ei merkitse hänelle mitään.

Oppositiojohtaja kuitenkin uskoo, että Lukašenkan pelolla rakennettu koneisto ja hallinto on jo romahtamassa.

– Lukašenka on saanut rakentaa vertikaalista valtaansa 28 vuoden ajan, joten muutos ei tapahdu kädenkäänteessä. Ihmiset ymmärtävät, että hän tekee yhä kaoottisempia päätöksiä, mutta vielä toistaiseksi häntä pelätään kritisoida ääneen joitain poikkeuksia lukuun ottamatta, Tsihanouskaja sanoo.

− Tilanne Minskissä on nyt koko lailla samanlainen kuin Kremlissä.