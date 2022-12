Suurlähettiläs ohjusiskuista: Tuhot korjataan nopeasti

Euroopan unionin Ukraina-suurlähettiläs Matti Maasikas kertoo Viron yleisradio ERR:n haastattelussa, että Venäjän ohjusiskut Ukrainan sähkö- ja lämpöverkkoon eivät ole latistaneet ukrainalaisten mielialaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi Kiovassa on alueita, joissa ei ole sähköä ympärivuorokautisesti. Monessa kodissa ei ole myöskään kunnollista lämmitystä.

– Ihmiset ovat selvinneet tästä toistaiseksi erittäin hyvin. Mikään tutkimus ei osoita, että ihmisten mieliala on laskemassa, eikä ihmiset ole myöskään alkaneet lähteä maasta, Maasikas kertoo.

Hyökkääjän yhtenä tavoitteena on horjuttaa ukrainalaisten taistelutahtoa. Vaikka kodeissa on kylmä ja sähköstä on pulaa, kyselyjen mukaan 82 prosenttia ukrainalaisista suhtautuu optimistisesti ensi vuoteen.

– Ihminen on hirveän sopeutuva eläin. Sen voi myös nähdä Ukrainan kaupunkien ja Kiovan kaduilla, Maasikas toteaa.

Lähettilään mukaan Ukraina on pystynyt korjaamaan tuhoutuneen infrastruktuurin melko hyvin ja nopeasti. Ilmapuolustus myös toimii aiempaa paremmin.

– Ukrainalaiset suojelevat sähkölaitoksiaan paljon paremmin, he ovat siirtäneet sinne ilmatorjuntaansa. He ovat saaneet tähän avuksi tarvittavaa tekniikkaa, hän kertoo.

Hänen mukaansa myös Euroopan unionin verkkoyhtiöt ovat lisänneet sähkön vientiä Ukrainaan.

Suurlähettiläs pitää ratkaisevan tärkeänä sitä, että EU-maat pääsevät sopuun Ukrainan 18 miljardin euron avustuspaketista. Tämän summan Ukraina on pyytänyt unionilta kattamaan ensi vuoden budjetin alijäämän.