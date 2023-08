Suuri tulipalo Venäjän satamassa, konttiterminaali tulessa

Novorossijskin merisatamassa on syttynyt suuri tulipalo Venäjällä. Levinneen palon vuoksi koko konttiterminaali on syttynyt tuleen.

Arvioiden mukaan palo on levinnyt jopa 1 300 neliömetrin alueelle.

Tulipalosta on julkaistu sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, jotka ovat nähtävillä tämän jutun lopussa. Palosta nouseva savupatsas näkyy kauas ympäristöön.

Palon syttymissyy ei ole tiedossa.

Kyseessä on yksi Venäjän suurimmista satamista Mustallamerellä.

A major fire broke out at the Russian sea port of Novorossiysk. The container terminal is on fire.

👀 Novorossiysk: Barrels of oil are burning and exploding 🔥✨ pic.twitter.com/KMQMqHJ9et

❗️Fire at 🇷🇺 Port ”Under Control

Novorossiysk, on the #BlackSea, saw clouds of smoke drift across the city on Friday morning.

According to reports, wooden pallets with goods on them caught fire with 1,300m2 affected.

14 fire engines were on the scene to combat the blaze. pic.twitter.com/LHCREJnuOk

— RT_India (@RT_India_news) August 18, 2023