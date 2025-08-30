Susanne Päivärinta: Verotus kevenee, kannustimet paranevat – ”SDP elää harhassa”

Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta kiittelee Petteri Orpon (kok.) hallituksen päätöstä keventää työn verotusta yli 1,5 miljardilla eurolla hallituskauden aikana. Päivärinnan mukaan suurin osa kevennyksistä kohdistuu pieni- ja keskituloisille.

– Potista yli miljardi euroa kohdistetaan pieni- ja keskituloisille. Vaikka työttömyysvakuutusmaksut nousevat ensi vuonna, jää jokaiselle palkansaajalle selvästi enemmän käteen tämän hallituskauden päätteeksi. Tätä tarkoittaa työnteon kunnianpalautus, Päivärinta toteaa tiedotteessaan.

Hallitus laskee myös ylimmän marginaaliveroasteen lähes 60 prosentista 52 prosenttiin. Päivärinnan mukaan tämä lieventää kohtuutonta progressiota ja kannustaa työntekoon, kouluttautumiseen ja yrittämiseen.

– On järjetöntä, että Suomessa on rangaistu kouluttautumisesta, uralla etenemisestä, yrittämisestä ja lisätyön vastaanottamisesta, kun kaikkea tätä meidän tulee saada enemmän. Nyt suunta viimein kääntyy.

Päivärinta hämmästelee opposition voimakasta vastustusta veronkevennyksille.

– SDP elää yhä siinä harhassa, että mitä kireämmin työtä verotetaan, sitä suurempi on verotuotto valtiolle. Todellisuudessa ylikireän verotuksen takia työtä on jäänyt Suomessa paljon tekemättä ja olemme hävinneet kilpailussa korkean osaamisen tekijöistä ja työpaikoista.

Hänen mukaansa veronalennukset eivät heikennä julkista taloutta, vaan päinvastoin vahvistavat sitä parempien työnteon kannustimien kautta. Päivärinta korostaa myös, että suurituloiset maksavat jatkossakin leijonanosan tuloveroista, vaikka heidän verotuksensa hieman kevenee.