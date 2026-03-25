Kokoomuskisaan jo yhdeksäs nimi

Kansanedustaja Pia Kauma kertoo tavoittelevansa puolueen varapuheenjohtajuutta.
Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kokkolassa 26. elokuuta 2025., LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma lähtee ehdolle puolueen varapuheenjohtajaksi. Kauma kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

– Toisin johtoon ulkopoliittista osaamista ja neuvottelutaitoja. Minulla on pitkä kokemus yritysmaailmasta, politiikasta ja kansainvälisissä tehtävistä muun muassa Etyjin yleiskokouksen puheenjohtajana, Kauma kirjoittaa.

Kauma on jo yhdeksäs kisaan ilmoittautunut. Aiemmin varapuheenjohtajuutta ovat kertoneet tavoittelevansa kansanedustajat Heikki Autto, Janne Jukkola, Tere Sammallahti, Mia Laiho, ministeri Sari Multala sekä nykyisistä varapuheenjohtajista Antti Häkkänen ja Karoliina Partanen. Toissa päivänä kisaan ilmoittautui mukaan hämeenlinnalainen Sari Rautio.

Kokoomuksen varapuheenjohtajat valitaan puoluekokouksessa Jyväskylässä kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

