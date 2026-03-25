Kokoomuksessa toinenkin johtajakisa – Arto Satonen ilmoittautui mukaan

Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen työministeri Arto Satonen pyrkii kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

– Olen toiminut kansanedustajana yli 20 vuotta ja sitä ennen puoluevaltuuston jäsenenä. Olen valmis antamaan oman panokseni puolueen käyttöön nyt, kun aika on poikkeuksellisen haastava, kuvaa Satonen Facebookissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Pirkanmaan Kokoomuksen piirihallitus esittää Satosta tehtävään.

– Satosella on laajat verkostot ympäri Suomen sekä vahva kokemus valtakunnan politiikasta. Hänen taustansa kansanedustajana, eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana, eduskunnan varapuhemiehenä sekä työministerinä antaa erinomaiset valmiudet puoluevaltuuston johtamiseen, piirihallituksen puheenjohtaja Jari Andersson katsoo tiedotteessaan.

Puoluevaltuusto on ylin päättävin elin puoluekokousten välissä. Satosen lisäksi ehdolle on asettunut toinenkin nimi. Hän on ekonomi ja toimitusjohtaja Sebastian Stenfors, jota Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus esitti tehtäävään helmikuussa.

Kokoomuksen puoluevaltuuston nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto on ollut tehtävässä jo kolme kautta eikä ole näin ollen asettumassa enää ehdolle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Puoluevaltuuston puheenjohtaja valitaan kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävässä kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä.