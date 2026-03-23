Sari Rautio pyrkii kokoomuksen johtajistoon

Hämeenlinnalainen Sari Rautio asettuu ehdolle kokoomuksen varapuheenjohtajaksi. Hän ilmoittaa asiasta tiedotteessa.

Tiedotteessaan hän perustelee ehdokkuuttaan Eurooppa-osaamisellaan. Rautio on Euroopan alueiden komitean jäsen ja EPP:n puheenjohtajiston jäsen. Hänen mukaansa kokoomuksella on pitkä historia johtavana Eurooppa-puolueena.

Rautio painottaa, että nykyisessä maailmantilanteessa Euroopasta on rakennettava vahvempi kuin koskaan ja siihen tarvitaan tekijöitä, jotka osaavat toimia siellä, missä päätökset syntyvät.

– Ruotsalaista sananpartta mukaillen: EU:n tulevaisuus on meidän tulevaisuutemme. Meidän on käytettävä kaikki voimamme siihen, että olemme rakentamassa vahvaa, yhtenäistä ja tulevaisuuskestävää EU:ta. Tässä minä olen arvokas ja ainutlaatuinen osa kokoomuksen joukkueeseen, Rautio sanoo tiedotteessa.

Kokoomus valitsee uuden puheenjohtajiston Jyväskylän puoluekokouksessa kesäkuussa.