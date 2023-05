Susanne Päivärinta: Toivon leikkauksen tervehdyttävän Yleäkin

Eduskunnan tiistaisessa täysistunnossa puhuttiin Yleisradion hallintoneuvoston toimintakertomuksesta. Kokoomuksen uusi kansanedustaja, pitkään aikanaan Ylessä toimittajana työskennellyt Susanne Päivärinta halusi muistuttaa, että myös ”kaupallinen media on vastannut suomalaisten tiedonsaantitarpeeseen erinomaisesti” koskien Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan.

– Yleisradion julkisen rahoituksen merkitys korostuu, kun samalla yksityisen median toimintaedellytyksiä tuetaan Suomessa muita Pohjoismaita kitsaammin. Digitalisaation ja median käytön murroksen myötä meillä on huutava tarve aktiivisemmalle mediapolitiikalle Suomessa. Suomessa on jatkossa edistettävä mediakentän reilua kilpailua ja on uudelleen arvioitava Yleisradion tehtäviä ja rahoitustasoa, Susanne Päivärinta katsoi.

– Eikä täällä nyt kannata sekoittaa puuroja ja vellejä eikä alkaa huutaa, että nyt sitten sanotaan heipat Pikku Kakkoselle. Tämä ei tarkoita Ylen tärkeiden sisältöjen alasajoa, päinvastoin. Resurssit oikein kohdennettuna saamme entistä laadukkaampia sisältöjä ja nyt heikosti alle 45-vuotiaiden katsojien parempaa tavoittavuutta.

Päivärinnan mukaan ”on toki selvää, että Yleisradion riippumattomuus sekä monipuolisen kotimaisen ohjelmiston säilyminen tulee turvata jatkossakin”.

– Mutta kyllä meidän on samalla turvattava moniäänisen median sekä kotimaisten tv-tuotantoyhtiöiden – jotka ovat muuten merkittävä työllistäjä ja kansainvälisten investointien houkutin – toimintaedellytykset.

– Ja voin vakuuttaa teille, että Ylen lakisääteiset tehtävät ja niin sanottu henkinen huoltovarmuus, mistä täälläkin on tänään puhuttu, kyllä kyetään tuottamaan aivan ylenmääräisesti, vaikka organisaatiota tehostetaan ja prosessit modernisoidaan.

– Sattuneista syistä tunnen hyvin Yleisradion organisaation, vanhanaikaisen ja kalliin organisaation, josta on varaa leikata. Yleensähän leikkaukseen mennään siksi, että potilas tervehtyy. Tätä toivon myös Yleisradion kohdalle, Päivärinta sanoi.

SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen vastasi Susanne Päivärinnalle.

– Huomaan, että eduskuntaan on saapunut uusia edustajia, jotka ovat nyt voimien tunnossa niin sanotusti. Eli saimmehan me tähän keskustelun, jossa huomaamme näkökulmien eroavaisuutta, Suna Kymäläinen sanoi.

Kymäläinen totesi valtiovarainministeriön todenneen, ”että jos Ylen rahastosiirtoa alennetaan, niin se edellyttää vastaavaa Yle-veron alentamista, joka tarkoittaa, että pitäisi muita veroja korottaa vastaavalla määrällä Yle-veron tuoton alentuessa, eli tämä on nollasummapeliä siltä osin”.

– Vetoan tässä oppositiopuolueisiin, perussuomalaisiin ja kokoomukseen, jotta vastuullinen linja säilyy Ylessä, jotta huoltovarmuudesta pystytään huolehtimaan, SDP:n kansanedustaja totesi.

Toimitusministeristön liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) allekirjoitti tämän.

– Kun puhutaan valtiontalouden säästöistä, niin todellakin edustaja Kymäläisen sanoja seuraten kysymyshän ei ole varsinaisesti valtiontalouden säästöstä, jos Yleisradiolta lähdetään leikkaamaan, Timo Harakka sanoi.

– Tehostamista aina tarvitaan, se on ihan selvää, mutta tämä alkaa jo olla hiukan tällaista meemiluokkaa tämä keskustelu Yleisradion johtoportaiden ylenpalttisesta määrästä.