Susanne Päivärinta: Nyt maksetaan laskua SDP:n velkalinjasta

Valtiovarainministeriön tuoreet alijäämäluvut osoittavat Suomen talouden karun tilan, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinta.

Valtiontalouden alijäämän arvioidaan olevan keskimäärin 14,9 miljardia euroa vuosina 2027-2030, ilmenee valtiovarainministeriön torstaina julkaisemasta kehysehdotuksesta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Päivärinnan mukaan nyt maksetaan laskua SDP:n viime kauden politiikasta.

– Nyt konkretisoituu lasku SDP:n hurlumhei-velkalinjasta. Viime hallituskaudella ei ollut minkäänlaisia jarruja, velkaa otettiin surutta. Se on osaltaan kasvattanut (Petteri) Orpon (kok.) hallituksen sopeuttamisurakkaa, joka on ollut aivan valtava ja se jatkuu edelleen, Päivärinta sanoo tiedotteessa.

Valtiovarainministeriön tuoreet alijäämäennusteet ovat Päivärinnan mukaan karmeita ja vakava herätys.

– Lähes yhtä karmeaa on myös se, että siitä huolimatta SDP on kolme vuotta vastustanut jokaista sopeutustoimea ja rakenteellista uudistusta. Teot ja puheet ovat täydellisessä ristiriidassa, Päivärinta toteaa.

– Muutaman vuoden kuluttua Suomi maksaa pelkkiä valtionvelan korkoja jo noin kuusi miljardia euroa vuodessa. Vielä viime kaudella elettiin nollakorkojen ajassa ja SDP:ssä velkaa pidettiin käytännössä ilmaisena. Ja nyt kehtaavat kauhistella velkaantumista, Päivärinta huomauttaa.

Poimintoja videosisällöistämme

Kansanedustaja muistuttaa, että Suomen julkinen talous on jo nyt poikkeuksellisen raskas.

– Tukia ja lisämenoja on helppo vaatia, mutta totuus on tämä: julkiset menomme ovat jo EU:n korkeimpia, noin 59 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Näin ei voi jatkua, Päivärinta korostaa.

Päivärinnan mukaan vaihtoehto hallituksen linjalle olisi velkakierteen syveneminen ja kasvava epävarmuus.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Kokoomukselle vastuullinen taloudenpito ei ole ideologinen valinta, vaan edellytys sille, että hyvinvointiyhteiskunta voidaan turvata myös tuleville sukupolville, Päivärinta sanoo.

Päivärinta pitää välttämättömänä, että velkaantumisen hillitsemiseksi on nyt löytynyt laaja poliittinen yhteisymmärrys. Hän odottaa, että SDP:n vaihtoehto viimein tuodaan julki.

– On hyvä, että kaikki puolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta ovat sitoutuneet velkajarruun. Suomen velkaantumista on hillittävä yli vaalikausien. Nyt on SDP:n korkea aika lopettaa sammutetuin lyhdyin kuljeskeleminen ja sytyttää valot. On aika paljastaa oma vaihtoehto, Päivärinta perää.