SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kuvailee Facebookissa kansanedustajakollegansa Eemeli Peltosen (sd.) poismenoa pysäyttäväksi ja järkyttäväksi.

– On vaikea ymmärtää saati hyväksyä, että rakastamamme ystävä ja kollega Eemeli on poissa, emmekä enää kohtaa hänen hymyänsä ja levollista olemustaan, Lindtman kirjoittaa.

– Nuori, äärimmäisen lahjakas ja luotettava työtoveri on poissa, vaikka vielä olisi ollut niin paljon yhdessä tehtävää ja yhteistä elämää edessä.

Lindtman kertoo Eemelin olleen monessa mielessä ainutlaatuinen ihminen.

– Hän ei koskaan vaatinut itselleen mitään, vaan oli aina Suomen ja sosialidemokraattisen liikkeen yhteisellä asialla. Eemeli oli aina auttamassa muita ja tekemässä maailmaa paremmaksi paikaksi kaikille.

– Kuulun niihin, joilla oli vuosien ajan mahdollisuus nauttia Eemelin seurasta ja osaamisesta. Suru ja järkytys on suuri. Menetys korvaamaton.

Lindtman lähettää syvimmän osanottonsa Eemelin perheelle ja kaikille läheisille.

– Perheen menetys ja suru on suurin. Ajatuksemme ovat tänään omaisten luona, heitä lohduttaen tämän käsittämättömän menetyksen keskellä.