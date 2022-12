Supertähti Mila Kunis on kerännyt jo 35 miljoonaa euroa ukrainalaisille

Hollywood-tähti Mila Kunis on kerännyt aviomiehensä, näyttelijä Ashton Kutcherin kanssa jo peräti 37 miljoonaa dollaria eli noin 35 miljoonaa euroa ukrainalaisten pakolaisten auttamiseen. Alun perin tavoitteeksi asetettu 30 miljoonan dollarin tavoite saavutettiin jo maaliskuun puolivälissä – siis alle kuukausi sodan alkamisesta.

Asiasta tässä uutisoiva People on asettanut Kunisin ehdolle lehden vuoden henkilöksi.

Näyttelijän side maahan on vahva. Kunis on nimittäin syntynyt Neuvosto-Ukrainan Tsernivtsissä vuonna 1983. Kunisin ja Kutcherin Stand With Ukraine perustettiin heti sodan alettua.

– Tilanteen etuna oli, ettei meillä ollut aikaa ajatella liikoja. Koska olen Ukrainasta, aloin saada puheluita ihmisiltä [jotka halusivat auttaa] ja luulivat, että tunnen politiikan tai, että minulla on ymmärrystä siellä toimivista kansalaisjärjestöistä, Kunis muistelee.

– Sillä hetkellä se iski tajuntaan. Jos he eivät tiedä, kenen puoleen kääntyä niin miten kukaan voi tietää? Oli ongelmia, jotka tiesimme voivamme ratkaista, joten minä ja Ashton totesimme: ”okei, tehdään se”. Saimme GoFundMe-sivuston mukaan 24 tunnin sisällä, hän jatkaa.

Stand With Ukraine järjestää pakolaisille asuntoja ja muuta apua Flexportin ja Airbnb:n kautta.

We are overwhelmed with gratitude for your support. 2 weeks ago, we asked you to join us and more than 65,000 of you stepped up and donated what you could. Now, with your help we have reached our $30 million goal. (1/5) pic.twitter.com/zQfQ1BNWZm

— ashton kutcher (@aplusk) March 17, 2022