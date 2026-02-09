Verkkouutiset

Supersotilas selvisi 12 lennokin iskusta, surmattiin lopulta tykillä

Poikkeuksellinen tilanne jäi Ukrainan asevoimien videolle.
Venäläissotilasta seurattiin tiedustelulennokilla. 225 OHSP/Facebook.com
Venäläissotilasta seurattiin tiedustelulennokilla. 225 OHSP/Facebook.com

Ukrainan asevoimien 225. rynnäkkörykmentti on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, jolla kerrotaan näkyvän joukon tähän mennessä kallein venäläissotilaan tuhoaminen.

– Amerikkalaisittain sanotaan, että tällaiset ihmiset ovat syntyneet onnellisten tähtien alla – joskus onnikin loppuu, rykmentin Facebook-päivityksessä sanotaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Videolla näytetään lumisessa maisemassa ryteikössä piileskelevän venäläissotilaan taistelua jatkuvassa ukrainalaisten lennokkiryöpyssä. Sotilas selviää kuin ihmeen kaupalla toistuvista iskuista.

Sotilas selviää kaikkiaan peräti 12 pommilennokin hyökkäyksestä. Lopulta hänet surmataan tykistönammuksella.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ukrainan sodan asiantuntijana tunnettu FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee huomauttaa kuulleensa viime viikolla toiselta ukrainalaisyksiköltä anekdootin venäläisestä sotilaasta, joka oli ampunut yksin alas 11 ukrainalaisten lennokkia.

– Jalkaväen joukot voivat vähentää FPV-lennokkien tehokkuutta, jos he ovat hyvin koulutettuja ja kurinalaisia, rintamalla toistuvasti vieraillut Lee kirjoittaa X:ssä.

Mainos - muuta luettavaa
Mainos