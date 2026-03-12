Suosittu terveysjuoma voi rasvoittaa maksaa – lääkäri varoittaa MN:lle

Terveellisinä pidetyt makukivennäisvedet voivat todellisuudessa olla terveysriski, kertoo Me Naiset.

Riski liittyy juomien sisältämään fruktoosiin eli hedelmäsokeriin. Runsaasti käytettynä sillä on lukuisia kielteisiä vaikutuksia. Seurauksena voi olla lihominen, maksan rasvoittuminen ja sitä kautta rasvamaksan kehittyminen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ilmiö on siksi petollinen, että makukivennäisvesiä pidetään terveellisinä vaihtoehtoina esimerkiksi virvoitusjuomille. Todellisuudessa asia ei ole näin yksinkertainen ja runsaasti fruktoosia sisältävät juomat voivat sisältää lähes yhtä paljon energiaa kuin sokerilliset virvoitusjuomat.

Satunnaisesti nautittuna makukivennäisvedet eivät ole terveysriski. Säännölliseen käyttöön ne eivät kuitenkaan ole suositeltavia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Jos tuotteita käyttää päivittäin tai niillä korvataan vettä janojuomana, voi se olla jo terveydelle haitallista, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Samuli Nissinen toteaa MN:lle.

Verkkouutiset on kertonut aiemminkin hedelmäsokerin vaaroista ja siihen liittyvistä harhaluuloista. Monella on harhaluulo, että luonnosta peräisin oleva fruktoosi olisi terveellisempää kuin tavallinen valkoinen sokeri. Todellisuudessa asia ei välttämättä ole näin.

LUE MYÖS:

Näistä merkeistä tiedät, että maksallasi on iso ongelma