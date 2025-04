Venäjän ammusvarasto tulessa – valtava räjähdys videolla

Venäjän yksi suurin ammusvarasto on tulessa ja alueella on kuultu lukuisia räjähdyksiä.

Ukrainan epäillään iskeneen ammusvarastoon lennokeilla, mutta vahvistusta hyökkäykselle ei vielä ole.

Kyseessä on Venäjän puolustusministeriön ohjus- ja tykistöasepalvelun 51. varasto, joka sijaitsee Barsovon kylässä Moskovan koillispuolella.

Jutun alla olevilla videoilla näkyy valtavia räjähdyksiä.

– Monilla ihmisillä ikkunat ovat räjähtäneet. Eivätkä räjähdykset lopu. Rakettien vihellystä kuuluu jatkuvasti joka suuntaan, paikalliset ovat kertoneet Ukrainan sodasta raportoivan Noelreportsin mukaan.

Sosiaalisen median tietojen mukaan alueen asukkaita evakuoidaan.

Multiple major explosions could be seen rising from the massive ammunition dump northeast of Moscow. pic.twitter.com/TpEzc5fQWV

"Many people have their windows blown out. And the explosions are not stopping. There is an ongoing sound of rockets whistling in all directions," locals report about the attack on the 51th GRAU arsenal. pic.twitter.com/MiC0SpaMSA

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 22, 2025