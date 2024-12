Suomi vertailun kärjessä: Naisia aiempaa enemmän vallassa

Suomi on sijoittunut kahdeksanneksi sukupuolten tasa-arvovertailussa Euroopan unionissa. Sijoitus on sama kuin viime vuonna. Vertailussa mitattiin tasa-arvoa eri osa-alueilla, kuten työmarkkinoilla, terveydenhuollossa ja vallankäytössä, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessa.

Vertailussa täydellistä tasa-arvoa kuvaava luku on 100. Vertailun kärjessä on Ruotsi 82 pisteellä ja sen jälkeen Tanska ja Alankomaat 78,8 pisteellä. Espanja ylsi neljänneksi 76,7 pisteellä, Belgia ja Ranska yhdessä viidenneksi 76,1 pisteellä ja Luxembourg seitsemänneksi 75,4 pisteellä. Suomi sijoittui kahdeksanneksi 74,5 pisteellä. Luku kasvoi hieman viime vuodesta.

Suomen pisteet nousivat työn ja vallan alueella. Suurinta nousu on ollut vallassa, jonka alueella Suomi on EU-maista viides. Nousua on tapahtunut erityisesti yhteiskunnallisen vallan osa-alueella, jossa mitataan naisten ja miesten osuutta tutkimusrahoitusorganisaatioiden, Yleisradion ja kansallisen olympiakomitean hallitusten jäsenistä.

Naisten osuus politiikassa on Suomessa yksi EU:n korkeimmista. Kansanedustajista 47 prosenttia on naisia. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ministereistä naisia on noin 60 prosenttia. Luku on Suomen historian korkein.

Huonoimmat pisteet Suomi sai tiedon alueella, jossa laskua on tapahtunut koulutustasossa ja osallistumisessa. Pisteitä laskee erityisesti koulutuksen segregaatio. Vuonna 2022 naisista 38 prosenttia ja miehistä yhdeksän prosenttia työllistyi koulutus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Ero sukupuolten välillä on yksi laajimmista koko EU:ssa.

– Suomella on vahva historia ja identiteetti tasa-arvon edelläkävijänä, mutta vertailu osoittaa, ettei se ole itsestäänselvyys. Erityisen heikosti Suomi sijoittuu ja erottuu koulutuksen ja työelämän segregaatiossa. Sen korjaaminen vaatii syvän asennemuutoksen ja pitkäjänteistä tasa-arvotyötä, joka alkaa jo kasvatuksesta. Vallan alueella Suomen naisten asema on viime vuosina vahvistunut, tasa-arvoasioista vastaava ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo tiedotteessa.

Tasa-arvoindeksin yhteydessä julkaistaan yleensä erityisteema, joka tulee tällä kertaa omana erillisenä julkaisunaan vuoden 2025 alussa. Julkaisun teemana on tällä kertaa naisiin kohdistuva väkivalta.

– Orpon hallituksen tasa-arvopolitiikan kärki on naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen. Se on Suomen tasa-arvon musta piste. Ensi vuoden alusta julkaistava väkivaltaa koskeva erillisjulkaisu antaa tärkeää lisätietoa, Grahn-Laasonen sanoo.