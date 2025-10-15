Verkkouutiset

Ukrainan sotilaita ja droneverkolla suojattu panssariajoneuvo 6. lokakuuta. AFP / LEHTIKUVA / ED JONES

Suomi vahvistaa Ukrainan aseistusta

  • Julkaistu 15.10.2025 | 10:45
  • Päivitetty 15.10.2025 | 10:45
  • Nato, Sota Ukrainassa
Puolustusministerin mukaan Suomi kantaa osansa vastuusta ja odottaa muilta Euroopan mailta samaa.
Suomi on tehnyt alustavan päätöksen osallistua Ukrainaa aseistavaan Naton PURL-ohjelmaan, ja yksityiskohdat ratkaistaan tulevina viikkoina, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) X-alustalla.

Häkkänen jatkaa, että Ukrainan puolustus riippuu kriittisesti Yhdysvaltain sotatarvikkeista ja Yhdysvallat on todennut, että Euroopassa käytävän sodan taloudelliset kustannukset ovat siirtymässä Euroopalle.

– Näin ollen Euroopan maiden on varmistettava näiden tärkeiden Yhdysvaltain aseiden rahoitus.

– Suomi kantaa osansa vastuusta kokonsa mukaan, ja odotamme samaa muilta Euroopan mailta. Ukrainan tukemisen jatkaminen on erityisesti Euroopan ja etulinjan maiden edun mukaista, Häkkänen sanoo.

PURL-aloitteen puitteissa Nato-maat voivat ostaa aseita Ukrainalle Yhdysvalloista.

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan USA haluaa liittolaisten vauhdittavan asehankintoja Ukrainalle. Naton pääsihteerin Mark Rutten Brysselissä tavannut Hegseth kannusti useampia maita osallistumaan PURL-aloitteeseen, jotta Ukrainan aseistus varmistetaan ja sotaa saadaan työnnettyä kohti oikeudenmukaista ratkaisua.

