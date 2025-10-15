Suomi vahvistaa Ukrainan aseistusta

Suomi on tehnyt alustavan päätöksen osallistua Ukrainaa aseistavaan Naton PURL-ohjelmaan, ja yksityiskohdat ratkaistaan tulevina viikkoina, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) X-alustalla.
Häkkänen jatkaa, että Ukrainan puolustus riippuu kriittisesti Yhdysvaltain sotatarvikkeista ja Yhdysvallat on todennut, että Euroopassa käytävän sodan taloudelliset kustannukset ovat siirtymässä Euroopalle.
– Näin ollen Euroopan maiden on varmistettava näiden tärkeiden Yhdysvaltain aseiden rahoitus.
– Suomi kantaa osansa vastuusta kokonsa mukaan, ja odotamme samaa muilta Euroopan mailta. Ukrainan tukemisen jatkaminen on erityisesti Euroopan ja etulinjan maiden edun mukaista, Häkkänen sanoo.
PURL-aloitteen puitteissa Nato-maat voivat ostaa aseita Ukrainalle Yhdysvalloista.
Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan USA haluaa liittolaisten vauhdittavan asehankintoja Ukrainalle. Naton pääsihteerin Mark Rutten Brysselissä tavannut Hegseth kannusti useampia maita osallistumaan PURL-aloitteeseen, jotta Ukrainan aseistus varmistetaan ja sotaa saadaan työnnettyä kohti oikeudenmukaista ratkaisua.
LUE MYÖS:
Sotilasapu Ukrainalle romahti, selvitys paljastaa karut luvut
#Ukraine’s defense critically depends on specific U.S. military supplies. The US has stated that the financial responsibility for the war being fought in Europe is shifting to Europe. Therefore, European countries must now secure funding for these essential U.S. weapons.
— Antti Häkkänen (@anttihakkanen) October 15, 2025
Finland will shoulder its share of the responsibility in proportion to its size, and we expect the same from other European nations. It is particularly in the interest of Europe and the frontline states that this support to Ukraine continues.
— Antti Häkkänen (@anttihakkanen) October 15, 2025
⚡️🇺🇸 US Defense Secretary Pete Hegseth says Washington expects allies to step up arms purchases for Ukraine. Speaking alongside NATO SecGen Rutte in Brussels, he urged more countries to contribute to the PURL initiative to ensure Ukraine is armed and push the war toward a just… pic.twitter.com/UPygl7Gz9n
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2025